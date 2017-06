Publicado en: Titulares, Turismo

Jun 22, 2017 10:47 am

Al pensar en la primavera, a menudo asociamos la estación a paisajes campestres en plena naturaleza. Pero la naturaleza es incontenible y decora muchas de nuestras ciudades recordándonos el paso de los meses. Hoy nos detenemos en una capital del mundo, donde también es primavera. Estas son 11 fotografías para enamorarte de la primavera en Nueva York.

Porque aunque estemos en la ciudad de los rascacielos, aquí también podemos perdernos en Central Park o en los paseos junto al río o en los mercados salpicados por las flores. Cerezos, magnolias, tulipanes, azaleas, margaritas, buganvillas, narcisos, rosas, lavanda… decoran los parques, jardines y las avenidas de Nueva York en primavera.

La mayoría de fotos que os traemos están tomadas en abril, una preciosa estación, cuando se deja atrás el frío intenso y la naturaleza brilla en todo su esplendor en la ciudad y en las zonas verdes más emblemáticas, como Central Park.

En portada tenemos una perspectiva del edificio El Dorado precisamente desde Central Park, en concreto desde el Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, el mayor embalse del parque, de 43 hectáreas, construido entre 1858 y 1862. Foto: Shinya Suzuki en Flickr-CC.

Los cerezos son sin duda las estrellas de la primavera, también en Nueva York. Aquí, de nuevo en Central Park. Foto: Charley Lhasa en Flickr-CC.

Una buena época para tumbarse en la hierba, el lugar preferido sigue siendo Central Park. Al fondo, de nuevo las emblemáticas torres del edificio El Dorado, que contribuyen inconfundibles al perfil de Central Park West. Foto: gigi_nyk en Flickr-CC.

Aquí el efecto Photoshop está implicado sin duda, pero no me digáis que no se trata de una imagen sorprendente. Con el mirador del lago de Central Park surcado por las canoas y abrazado por los cerezos en flor. Foto: Alan Strakey en Flickr-CC.

Salimos de Central Park para dar un paseo colorido sobre los pétalos de cerezos con las mejores vistas de Manhattan y the East River, desde la Isla Roosevelt. Foto: Victoria Pickering en Flickr-CC.

No todo son cerezos. Otro paseo por Central Park nos deja esta colorida estampa entre tulipanes. Foto: gigi_nyk en Flickr-CC.

Dejamos el parque más grande de la ciudad y nos introducimos en sus calles. Aquí, tulipanes en primer plano, entre rascacielos, con un efecto óptico envolvente. Foto: Roman Kruglov en Flickr-CC.

Pasamos a otro espacio emblemático de Nueva York, su Jardín Botánico. En el Botanical Garden los cerezos también lucen esplendorosos en primavera y dejan en el suelo un nevada de pétalos. Foto: Misha Dontsov en Flick-CC.

En el Jardín Botánico de Brooklyn también es primavera y luce así de bonita en el jardín Japonés, con la reproducción de un torii o arco tradicional japonés. Foto: jpellgen en Flickr-CC.

Vamos con un rascacielos emblemático de Nueva York, el edificio Chrysler, tras las flores de un cerezo bajo el cálido sol primaveral. Foto: David Blaikie en Flickr-CC.

La lluvia ocasional en primavera también nos deja estampas bonitas de Nueva York, como esta panorámica, con arcoíris incluido a la puesta de sol. Foto: Jeff Summers en Flickr-CC.

Como vemos, los colores de la primavera en Nueva York nos dejan fotografías inolvidables. Espero que las hayáis disfrutado alguna vez in situ y, si no es así, seguro que a partir de ahora la ciudad ya está un poco más escrita a fuego en nuestra lista de viajes pendientes… ¿Para la próxima primavera, tal vez?