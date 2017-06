Publicado en: Opinión

Jun 22, 2017 8:14 pm

LA GESTION

Hace poco el mundo entero palideció, ante la polémica de un juego que establecía desafíos, titulado “Ballena Azul”. El macabro reto incitaba el suicidio sobre quienes en 50 días, debían preparar su muerte con laceraciones en su humanidad.

Una sinonimia formal pudiéramos establecer con el mandato de Nicolás, iniciado hace unos cuatro (4) años. Recibió un grueso capital político y poco a poco, lo ha diezmado. Quizá este juego lo inicio contra Venezuela, Chávez en Diciembre de 1998. Sin embargo mi comparación, se refiere fundamentalmente a los efectos hacía el PSUV y el denominado Gran Polo Patriótico.

Estamos casi a unos 50 días, de la elección de un “Parapeto Constituyente”. Esto no es más que una carrera hacía el suicidio político de un movimiento social, que como pocos conoció América. Se cansaron de ganar elecciones. Más de 20. Su triunfo fue total. Barrieron políticamente a todos sus enemigos y hoy, no pueden lícitamente ganar, ni siquiera una elección de Reina de Carnaval.

Maduro y su control totalitario, solo ha servido para acelerar su propia caída. Sus políticas solo han aumentado la escasez, la inflación, la desesperación y un gran descontento social se apoderó del país.

Pretende profundizar una “Revolución” que nunca ha existido. Se entrampa ingresando a un callejón sin salidas, donde el choque de fuerzas es cada vez más fuerte, llevando el gobierno la peor parte. Menos del 10% de apoyo, es una cifra terrible.

Lejos de entender su “laberinto político”, insiste en conducir hacía el precipicio el poco apoyo que aún mantiene.

No comprende que Venezuela no es Cuba.

Maduro no tiene por esa vía ninguna posibilidad de construir un camino que conduzca su movimiento, a los pasados tiempos de gloria. Cada vez es más débil.

Los Talibanes de su gobierno, lo llevan a continuar con el “yihad”. No se puede desmarcar de sus ultraconservadores amigos.

A estas alturas del proceso, no hay posibilidad de un Viraje. Maduro ha decidido seguir jugando la “Ballena Azul” y el PSUV, y sus fuerzas aliadas, en la medida que no enfrenten, que no sean autocríticos y tengan la valentía de denunciar los errores, solo van rumbo al SUICIDIO POLITICO.

LA BALLENA ROSA

Como en el caso de la “Ballena Azul”, surgió la “Ballena Rosa”, para dar la batalla contra la primera, estableciendo exactamente lo contrario. En la política venezolana aparecen voces chavistas que intentan cumplir ese papel, como la Fiscal Luisa Ortega, Maripili Hernández, entre otros. Ellos no están defendiendo a la oposición, sino alertando de la autodestrucción que hace Nicolás, del llamado Legado de Chávez.

Maduro no quiere sobrevivir. Sigue jugando la Ballena Azul, al costo ya no solo de su propia existencia política.

REGION CAPITAL

HISTORIA

Fue un jueves 04 de mayo del 2017. Sala Plenaria del Parque Central. 11 am. Reunido el PSUV, teniendo como vocero a Diosdado.

Participantes de la Dirección Nacional: Diosdado Cabello, Darío Vivas, Blanca Eekhouth, Eduardo Piñate, Carmen Meléndez, María León, Gladys Requena, Julio Chávez, Pedro Carreño, Francisco Ameliach, León Heredia, Erika Farías, Freddy Bernal, Mervin Maldonado, María Cristina Iglesias, Víctor Clark, Héctor Rodríguez, Gobernadores, Gobernadoras.

LINEAMIENTOS:



1- Constituyente para el pueblo y con el pueblo.

2- No se sabe si oposición participará.

3- Artículos Constitucionales: 347, 348 y 349.

4- La Constitución seguirá siendo la Constitución de Chávez.

5- La Constituyente será eminentemente popular.

6- Los partidos de la derecha pueden participar.

7- Las instituciones pueden participar.

8- Opiniones Internacionales: Presidenta Chilena y Canciller Colombiana

9-Hay que tomar las calles y bajar lineamientos a los equipos Parroquiales.

10- Debe acabarse el rentismo petrolero.

11- En la propuesta está incluido el sector empresarial.

12- Guerra contra la impunidad, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Seguir mejorando régimen penitenciario.

13- Manejo de información para culpar al gobierno.

14- Impulsar las nuevas formas de organización del Pueblo. Darle rango constitucional.

15- No imponer candidatos, deben ser los liderazgos naturales.

16- Derechos sociales y tecnológicos para la juventud.

17- La lucha es hoy, no la dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos.

18- Preservar el planeta. 5to Objetivo Histórico del Plan de la Patria.

19- Si no podemos asumir responsabilidades, debemos permitir que otro ocupe esa responsabilidad.

20- Se requiere la unidad de todos y luchar contra el sectarismo.

21- Deben recogerse las propuestas de todos los sectores.

22- Debemos preservar la igualdad de los pueblos indígenas.

23- Se explica la protección que tienen nuestros derechos en la Constitución y el por qué la derecha necesita dar un golpe de estado.

24- Explicación y justificación del Porteñazo.

25- Debemos visitar los urbanismos.

26- Falso positivo de Leopoldo López.

27- Falta de escrúpulos de la oposición.

28- Hay que blindarse. La Patria está en peligro.

29- No se permitirá el injerencismo internacional.

30- En el chavismo todos somos soldados y luchamos igualito.

31- Habla de San Antonio de Los Altos, Baruta por los actos terroristas. Tomarán acciones contra los Alcaldes. Igual en Cabudare.

32- Contacto telefónico con el Presidente:

“Derecho a vivir en paz… Paz para la Patria… Activación de la Constituyente…Reconocimiento histórico al Comandante Supremo…Habló de abril de 1997…Nuevo desencadenante histórico…No importa lo que diga Almagro, el imperio, etc, somos libres…Psuv poderosa vanguardia político social y maquinaría electoral… Lineamientos a las UBCH…Pidió a la dirección Nacional, municipales y Parroquiales revisar los nueve puntos que se trabajaron con Adán Chávez…Constitucionalizar las misiones y grandes misiones…Construir un capítulo para la juventud…Movilización de la juventud del PSUV…. El alto mando político lo pensó mucho… Dimos el paso histórico y confiemos en el Pueblo, en nosotros mismos… ¿Qué otra opción tenemos? (Comentó salida de Julio Borges)…”.

Pregunta: ¿Qué se cumplió y que no? Hagan ustedes el juicio y entenderán una parte de lo que motivo el “Parapeto Constituyente”.

MUD ¿DISCUTIO O NO EL TEMA DE LAS ELECCIONES REGIONALES?

Solo unos pocos medios, señalaron el presunto evento: Ciudad Caracas y el Diario del Gobierno Últimas Noticias.

Según la reseña fueron ocho (8) horas de discusión. A puerta cerrada en una Quinta en Altamira. Habrían asistido Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Ramos Allup, Enrique Márquez, Liborio Guarulla y Chuo Torrealba. Según el propio medio dejaron por fuera a Henrique Capriles y Lilian Tintori.

Señala que “Primero Justicia se mostró reacia a entregar Miranda, que es exigido por AD y otros partidos A su vez, Primero Justicia pidió para sí el Zulia, en detrimento de la aspiración de Manuel Rosales”.

A mi juicio, es un buen laboratorio del gobierno para seguir afectando la débil unidad dentro de la oposición. No obstante dentro de los partidos, algunos voceros tras bastidores me dicen que la “piedra de tranca” es que, para lograr un acuerdo “feliz”, deben incluirse las designaciones de los candidatos a Alcaldes.

No creo mucho en la información, pues lo decidido en la AN, con Julio Borges de Vocero era mucho más importante y una información de esta naturaleza, es ideal para combatir el efecto de la declaratoria del 350.

REBELION EN EL CHAVISMO

El Diputado German Ferrer, como es de esperarse, en cualquier momento pudiera anunciar la conformación de un Bloque de Doce (12) diputados electos en las filas del chavismo, que declaren su rechazo a la Constituyente de Maduro. Al mismo tiempo, informaciones de Palacio ubican a cinco (5) dirigentes del Alto Mando Rojo en la misma tónica crítica.

ANUNCIO CUMPLIDO

Como lo señalamos en nuestra columna del lunes pasado, Padrino no fue removido y el General Benavides recibió un premio “consolación” muy bueno.

PREGUNTAS

¿Dónde andará el ministro que nunca tuvo Oficina y que finalmente no mejoro en nada las finanzas del país? ¿Será cierta su partida a Rusia, a la casa de una muy buena amiga?

ZULIA

INSOLITO: SOLO EN SOCIALISMO ES POSIBLE REGRESO LA DIFTERIA

El especialista Dr. Gabriel Gutierrez, señala que regreso la Difteria, presentando casos extraoficiales registrados en el Hospital Universitario de Maracaibo en las últimas semanas y agrega la irresponsabilidad de las autoridades en mantener en secreto tan grave situación, ya que se debió alertar epidemiologicamente para evitar la propagación de una enfermedad erradicada en nuestro país desde hace más de 20 años.

EXCELENTE JUGADA La de Manuel Rosales, al constituir un Frente en defensa de la Constitución. Yo no creo que logre su cometido ciertamente pero lo efectivo de la acción, es que logró involucrar a muchas personalidades más allá de la política, incluyendo a muchos vinculados a Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otros. No valore la noticia cuando la leí pero al revisar nombre por nombre, pensé inmediatamente que “el diablo sabe más por viejo que por diablo”.

01 JULIO 4PM Los cristianos dan un paso al frente y realizaran Una Megacaminata por la Nueva Venezuela que todos anhelamos. Será orando y clamando a Dios. La salida será desde el Km 4 de San Francisco hasta las 40. Invita la Coalición Cristiana del Zulia.

¿Quiénes SERAN LOS TRES CHAVISTAS? Se fueron del país sus hijos, a otro su hermana. A través de las Redes y el Whatsap hablan muy mal del gobierno de Maduro. Dos de los tres, son hermano y otro es un connotado periodista, que cree que el chavismo será eterno. Adivinen.

DENUNCIA: “Este lunes 19/6 frente a Urb Loma Linda en la zona norte de Maracaibo un grupo de manifestantes hacían resistencia. Allí pasó que los manifestantes quemaron una tanqueta y a tres GNB con bombas molotov, estos fueron extinguidos con el agua de un camión tipo ballena al instante. Al día siguiente visto que no podían pasar la barricada unos 30-40 GNB disfrazados de manifestantes infiltraron la protesta, llegaron a pie por la parte posterior como si vinieran del Sambil allí los agarraron, como a 9 creo. Luego en la noche se llevaron a lo arrecho y dándole coñazos en horas de la tarde a dos vigilantes del conjunto residencial Lago Country 1, pues sospecharon que habían manifestantes de esta villa (Aquí hay sapos). Creo que se los llevaron para sacarle a coñazos si hay aquí manifestantes de esta Villa. Un abogado de la villa fue a ayudarlos a la Primera división en horas de la tarde y noche dos veces pero le negaron el paso. Un vecino que tiene ciertas influencias (no le conozco) los sacó. Allí la prueba de delito (acta militar para poner a presentar civiles) guárdela”.

GUERRA ANUNCIADA EN OESTE DE MARACAIBO

Hoy las dos MUD convocaron una toma del punto más álgido de Maracaibo Oeste, la Curva de Molina. Allí se enfrentaron a unas 50 personas encabezadas por Fidel Madroñero, fuertemente custodiado por funcionarios de “civil”. Gustavo Ruiz y Emerson Blanchard decidieron retroceder, para evitar contratiempos. Muchos simpatizantes se molestaron por lo que ellos interpretan como una derrota. En todo caso, la batalla es anunciada: Oposición debe mostrar que es mayoría también en el Oeste, donde el chavismo insiste que es su bastión.

Sígueme en twitter, Instagram y periscope como @angelmonagas. Mi correo caigaquiencaiga@ protonmail.com