Publicado en: Opinión

Jun 22, 2017 7:37 am

ENREDOS OFICIALES. El Gobierno está bien enredado por varios motivos o problemas. El financiero es el más difícil de manejar porque al carecer de fuentes suficientes para cubrir el déficit, han literalmente terminado de hipotecar el país a China y Rusia que han venido presionando por garantías a raíz de todo el dinero entregado y ante la posibilidad de un desenlace nada agradable para la revolución bolivariana. La falta de ingresos suficientes tiende a profundizarse, porque contrario a lo que pronosticaron los dizque expertos petroleros gubernamentales, el petróleo no termina de subir y más bien las proyecciones indican que seguirá bajando. Por otro lado, la apuesta por la Constituyente sigue sin cuajar por falta de apoyo popular. No han tenido éxito en convencer a las mayorías sobre las supuestas bondades de la ANC y la disidencia interna sobre el tema sigue en aumento. Nadie se atreve a garantizar que esa propuesta llegará con vida al 30 de julio, aunque los radicales insisten que sea como sea habrá esa elección, así tengan que militarizar el país y que sus seguidores voten en medio de protestas y represión desmedida. Algunos de esos radicales veían a la Constituyente como una locura, pero luego entendieron que era la vía para salir del problema y asumir el poder. En eso están trabajando. Por eso hay muchas rencillas internas en el oficialismo. Por eso ruedan cabezas como parte de la batalla interna, vean el ejemplo del mayor general Antonio Benavides Torres. Los radicales decidieron pisar a fondo el acelerador, a pesar de la oposición de los sectores más racionales. La cacería contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es parte de esa ofensiva. No sólo buscan destituirla, sino detenerla como castigo por sus acciones contra la revolución. Esa persecución contra la Fiscal eleva su “costo de salida”, porque termina de configurar el expediente internacional con sus delitos contra los derechos humanos y la Constitución, además de todos aquellos relacionados con la corrupción y las supuestas vinculaciones con el terrorismo y el narcotráfico. Lo sano y lógico era dejar que la Fiscal actuara, aunque le impidieran sus decisiones a través del Poder Judicial. Pero como los radicales sólo saben de radicalidades, ahora la quieren destituir ilegalmente y someterla a la justicia revolucionaria. La quieren exhibir como un precedente para que otros se abstengan de desertar de la revolución. Están impulsando una crisis institucional que acabará con el Estado de Derecho y con la Constitución, que ha sido reinterpretada y re escrita de acuerdo con los intereses de quienes se empeñan en secuestrar el poder. El daño que le están causando a la institucionalidad venezolana es muy profundo y será difícil de corregir, sobre todo en relación con la necesaria credibilidad que debe alcanzar ante los ciudadanos. Todo esto y mucho más configuran los enredos que está viviendo el Gobierno. Van de improvisación en improvisación. Mientras tanto, se esperan más disidencias desde el oficialismo. La ventaja para ellos es que la oposición tiene sus propios enredos.

GENERALES. Muchas hipótesis y especulaciones surgieron a raíz de los cambios aplicados en los cargos que tienen gran importancia en las FANB. A final la propuesta para designar en el cargo de Ministro de la Defensa al mayor general, Jesús Suárez Chourio, quien era la apuesta de “Los Centauros” o grupo “Grecia”, tuvo oposición de otras tendencias dentro del oficialismo. De hecho, hace una semana se le vio entrar en dos ocasiones al Palacio de Miraflores. El Presidente recibió su nombre y lo consultó. Fueron de tal magnitud las diferencias sobre quién debía estar en Min-Defensa, que la medida menos traumática fue ratificar en el cargo al mayor general, Vladimir Padrino López, pero ahora con menos poder porque le quitaron la jefatura del Ceo-FANB. O sea no tiene tropa. De esa forma ese puesto con ministro es más administrativo que otra cosa. Suárez Chourio no llegó a Ministro, pero si recibe la Comandancia del Ejército, o sea que tiene el control del componente con mayor poder de fuego. O sea que si tiene tropa. Entre los designados hay algunos radicales y otros con inclinaciones disidentes que ahora serán vigilados de más cerca. Es bueno resaltar que desde hace varias semanas se realizaron reuniones de consulta en todo el país con altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, en las cuales se consultaba sobre la posición ante la convocatoria de la Constituyente. La respuesta mayoritaria fue de rechazo hacia la ANC y de preocupación por las dimensiones de la crisis. La palabra “transición” sonó en muchas ocasiones. Los próximos días pueden ser muy movidos.

ENREDOS OPOSITORES. Así como el Gobierno tiene sus enredos, la oposición también los tiene. Aunque por ahora no es un fenómeno grave, existe una división entre la disidencia partidista encarnada por la Mesa de la Unidad Democrática y la sociedad civil que impulsa su propia agenda, que en muchas ocasiones es distinta a la anunciada por la MUD. Hay mucho “dibujo libre” y por eso circulan convocatorias a eventos o acciones que no son parte de la estrategia de la oposición partidista. Por ahora esa división no ha impedido la lucha de calle, pero se puede terminar de salir del control partidista esa sociedad civil representada por los grupos de resistencia que son más numerosos y organizados de lo que muchos creen. La MUD se enredó con la activación de los artículos 333 y 350. Parece que tardaron demasiado. Parece que estaban esperando que en el seno de la OEA surgiera una iniciativa de mediación en el conflicto y al no ocurrir eso lanzaron la desobediencia civil. Tardaron mucho, porque hay que reconocer que producto de los más de 80 días de protestas ha bajado el entusiasmo y la participación en las calles, aunque la voluntad de cambio y lucha más bien ha crecido. Afortunadamente la MUD no pisó el peine de las elecciones regionales, que fueron diseñadas con el propósito de desatar los demonios internos y comenzara la guerra por las candidaturas. Descartar la participación en un proceso que no está garantizado, porque si el Gobierno logra imponer la Constituyente aquí se acaban las elecciones tal como las hemos conocido, fue la decisión correcta. Si hubieran caído en esa trampa, el ciudadano los hubiera visto como oportunistas y con hambre de poder. Por ahora no cayeron en la encerrona. Sin embargo, hay otro problema y es evitar que algunos sectores internos caigan en la tentación de conversar y llegar a acuerdos con el Gobierno, sin que eso sea un proceso creíble y productivo. Le toca a la MUD aplicar todo el ingenio que tenga para crear un nuevo detonante que reanime a las mayorías, pero sobre todo que las convenza que los eventos que pueden generar un desenlace necesitan de una enorme participación, como por ejemplo un paro nacional. El 350 necesita de un verdadero esfuerzo de Unidad. Pero no sólo de Unidad en la disidencia tal como la conocemos actualmente, sino que logren sumar a los disidentes del oficialismo y de la Fuerza Armada Nacional. Para eso se necesitan objetivos y estrategias claras, pero además que se concrete el anuncio de un gran acuerdo por la gobernabilidad del país. Venezuela requiere de un acuerdo de salvación nacional que siente las bases para el rescate de la institucionalidad, de la tolerancia, el respeto y sobre todo de la confianza de los venezolanos. La MUD debe aprovechar este momento estelar, la resistencia no debe desaprovechar la coyuntura y la disidencia chavista también debe aprovechar esta oportunidad ¿Y los militares? no pueden perder el momento. No pueden botar el juego, porque eso será muy costoso para el presente y el futuro del país. El objetivo es claro: el cambio. Pero el camino es difícil y costoso.

GNB. Los problemas dentro de la Guardia Nacional Bolivariana a raíz del esfuerzo represivo en más de 80 días y las violaciones de los derechos humanos, comenzaron a pasar factura. Al parecer la cantidad de guardias nacionales que piden la baja o simplemente desaparecen de los cuarteles se ha incrementado y por eso hay tantas diferencias internas. Las discrepancias entre los mayores generales Néstor Reverol y Antonio Benavides ya eran públicas y notorias. En el fondo las diferencias eran parte de la lucha interna del oficialismo, porque Reverol es del grupo del Vicepresidente, Tareck El Aissami, mientras que Benavides es de la tendencia de Diosdado Cabello. El tema principal que se discute en el seno de ese componente de las FANB son las consecuencias que les traerán a todos los oficiales y personal de tropa la represión y las violaciones de los derechos humanos. Eso no sólo trae problemas con la justicia nacional e internacional, sino que desembocó en un grave crisis de imagen ante la ciudadanía que disparó el rechazo hacia la GNB hasta tal punto, que en varias ciudades han ordenado a los guardias no salir uniformados a la calle cuando están fuera de servicio, para evitar el escrache de la gente. Al final el general Benavides sale del cargo por todos los cuestionamientos que hay contra las actuaciones de la GNB. A pesar que el Presidente dijo que ese mayor general iría a nuevas responsabilidades, no descartan que al final pretendan usarlo como chivo expiatorio para lavar las culpas del Gobierno. Cuando Maduro dijo que tendría pronto otro puesto en el Gobierno, no pude evitar recordar aquellos mensajes de tweet con los cuales despidió al general Miguel Rodríguez Torres. Aunque al final si le dio su carguito.

OEA. Aunque fue imposible conseguir un consenso que permitiera una declaración sobre la crisis venezolana y contra la Constituyente, hubo avances importantes en las reuniones realizadas en Cancún en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre lo positivo es que ya algunos países del Caricom están cambiando su postura que era radical a favor del Gobierno, pero que ahora están alarmados con la situación nacional. Incluso llamó la atención que Ecuador se abstuvo cuando se votó la propuesta del llamado bloque de países críticos, cuando Bolivia y Nicaragua votaron en contra. La diplomacia tiene caminos muy extraños y que no compaginan con el apuro que existe en la mayoría de los venezolanos. La realidad es que ni el Gobierno, ni la oposición ganaron. El primero, porque no logró evitar los debates y acusaciones contra la Constituyente y las violaciones de los derechos humanos, cosa que parece le costó el cargo a Delcy Eloína. Y en la oposición tampoco consiguieron lo que buscaban y que tenía que ver con una condena contra la ANC y la creación de un grupo equilibrado de países para impulsar una negociación en el país. A pesar de todo eso, creo que el país como conjunto si ganó porque aumentó la preocupación internacional sobre los hechos que sacuden a Venezuela y fuera de la OEA continuará la presión internacional. Si el tema se traslada a la Unasur y a la Celac, igual habrá presión. Por eso considero que la destitución de la Canciller y el nombramiento de Samuel Moncada obedecen a un cambio de estrategia del régimen en esa área. A Delcy Eloína no la van a extrañar los “perritos simpáticos” como ella los descalificó. Esa señora pasará a formar parte de los manuales de lo que no se debe hacer y decir en la diplomacia.

¿PUENTES? El pasado fin de semana recibí un mensaje de alguien muy creíble para mí. Ese amigo me sorprendió con una revelación que me puso a pensar: “Ese al que tu llamas el “ViceGobernador” se está reuniendo con la oposición. Los encuentros los hace en Caracas tratando que nadie se entere. En los mismos afirma estar muy bien con el Gobierno nacional y que tiene un alto cargo en una institución financiera pública. Supuestamente habla muy mal de Pancho y de otros del entorno regional. Tiene conversaciones con un partido del Zulia”. Luego de ese mensaje comencé a indagar y me confirmaron las reuniones. De hecho me dijeron que una de ellas fue con un amigo “felino”. Con él no ha sido una, sino varias las reuniones. Una fue en un prestigioso bar en Caracas. Hubo mucho whisky del bueno de por medio. Mientras conversaban y maraqueaban el escocés en un área, en otro espacio había otro pesado dirigente político. Este al parecer no participó, pero estaba enterado de la plática y al parecer hasta mandó sus encargos. Otra de las fuentes descartó que esté mal con Pancho. Me aseguran que eso es un simulacro con el fin de salvarse en un deslave. Y además no dudó en afirmar que esos encuentros bien pueden tener como objeto llevar un mensaje de Pancho ante los eventos que pudieran estar a punto de ocurrir. Remató diciendo: “Y por cierto es falso que esté en un alto cargo en un banco público”. Pancho ¿Sabías de estas andanzas del “ViceGobernador”?

SIN MÚSICA. Qué pobre la actuación de la MUD gris del Zulia. No tienen ideas, ni capacidad de convocatoria. Sus periodistas tratan de hacer milagros para que los medios les presten atención. No tienen música en el alma. Yo le recomiendo al partido Un Nuevo Tiempo que si de verdad quieren cambiar las cosas en la MUD gris lo hagan rápido. No hay tiempo que perder, porque la Unidad Zulia les lleva mucho trecho por delante. La MUD que coordina Gustavo Ruiz está verdaderamente activa, acompaña a la gente en sus problemas y además actúa cuando el “dibujo libre” de la sociedad civil se desata y puede caer en las trampas del gobierno. Mientras, la MUD gris no sabe qué hacer, ni cómo actuar. Les quedó grande la crisis. La maniobra salió mal y por eso ahora intentan desandar el entuerto. Fíjense como ante la convocatoria de la Unidad nacional a una marcha hacia las sedes del Ministerio Público en las principales ciudades, la Unidad Zulia planificó la actividad en Maracaibo, mientras la grisácea ni se había enterado de la agenda de la MUD nacional. Cuando no hay con qué, definitivamente no hay con qué.

FIESTA. Pero no en Elorza, sino en la isla de Dominica. Recordemos que esa nación caribeña es el centro de operaciones de un importante bróker venezolano. Tiene a su cargo mucho dinero de varios enchufados, incluyendo parte de los tesoros de la “Troika” que arrasó con los negocios del Gobierno regional. El encuentro fue la semana pasada. Varios fueron los vuelos privados que salieron hacia Dominica. Uno salió desde Maracaibo. Hubo varias reuniones importantes, todas relacionadas con la difícil situación del país y de cómo se deben ubicar los botines en países en los cuales los enchufados no tengan dificultades, en el caso que la revolución llegue a caer. Se hicieron las respectivas coordinaciones. Todos salieron con sus rostros sonrientes porque sus capitales están a buen resguardo o por lo menos eso creen ellos. El viajero maracaibero no llamó mucho la atención. A él no le gusta el protagonismo. Por eso nunca ha tenido un cargo público, aunque siempre ha sido un enchufado. Tiene casi 20 años en eso. No sólo fue a hablar por su dinero, sino por el de otro a quien él le cuida sus intereses. Al tocar tierra venezolana de inmediato fue a rendir cuentas.

PROTAGONISMO. El partido Primero Justicia y Juan Pablo Guanipa siguen teniendo un protagonismo llamativo en el Zulia en los más de 80 días de protesta. Y lo más interesante es ver que a pesar del largo período, sigue teniendo la vitalidad y la participación decidida de sus dirigentes. Lo otro que resalta fue que JPG, una vez el CNE dio a conocer el cronograma de las elecciones regionales, de inmediato descartó ese proceso y ratificó que la lucha es por restituir el orden constitucional y contra la Constituyente. Importante que no hayan pisado ese peine que les puso el Gobierno. Todo tiene su momento.

CAMBIOS. Noto modificaciones en la conducta y el discurso de Manuel Rosales. Tal como comenté hace varias semanas, él no estaba asumiendo la postura adecuada en el marco del conflicto que vive el país. Eso alimentaba la matriz de opinión que se gestó a raíz de su libertad, cosa que nunca Un Nuevo Tiempo quiso o no supo contrarrestar. Sus últimas declaraciones ya tienen un tono mayor contra el Gobierno y ha estado bien activo en Caracas. De hecho me sorprendió que aparecía en primera fila, al lado de Ramos Allup, y muy cerca de Julio Borges en la rueda de prensa que ofreció la MUD el pasado martes en la cual activaban el 350. Como hemos analizado en esta columna, son tiempos de renovación o ratificación de liderazgos. De esta crisis van a salir algunos nuevos líderes y otros saldrán consolidados.

¿CHICA O GRANDE? Me escriben desde Fundagraez, organismo de la Gobernación del Zulia y adscrito a la Secretaría de Cultura, para que alerte a Pancho sobre los manejos irregulares del dinero que tiene esa dependencia. Supuestamente la usan como caja chica ¿O grande? Me explican que a control remoto ordenan el retiro de grandes sumas de dinero. Se habla de millones sobre millones que salen de sus cuentas sin que tengan el destino para el cual están destinados y que tiene que ver con la promoción de la gaita zuliana. El dinero tiene destinos muy particulares que van desde el pago de viviendas alquiladas, operaciones estéticas, lujos e incluso para la compra de ropa de marca. Creo que esas no son competencias, ni atribuciones de Fundagraez. Me dicen que el intermediario de las operaciones es un tal JCM. Pancho averigua que ocurre en Fundagraez, pero por amor a Cristo no te dejes engañar del personaje aquel.

SAN FRANCISCO. La oposición en el municipio sureño trata de zafarse de la campaña de terror que desarrolla el Alcalde Omar Prieto, quien no quiere protestas de ningún tipo en San Francisco. Lo más llamativo es quien da la cara por la oposición es Gustavo Fernández, mientras los demás aspirantes a Alcalde de esa ciudad andan desparecidos. Se están cuidando. Mientras aquellos se esconden, el colega y amigo lidera el esfuerzo de la Unidad al sur de Maracaibo. Aquellos sólo figuran en asambleas.

METRO. Tanto que lo dije y tanto que lo negaron. Ahí están las evidencias: el sindicato detuvo las operaciones del Metro de Maracaibo porque no hay unidades para prestar un eficiente servicio. Tanto que se molestó conmigo el presidente de Metromara, Tito Meleán, y al final todo lo que me informaron sobre la penosa situación de la empresa era absolutamente real. No le tocó fácil.

AL CIERRE. Me informan que desde el pasado lunes 19/06 llegó todo un equipo de Auditoría Interna de Petróleos de Venezuela a las oficina que funcionan en el edificio Miranda en Maracaibo, con el fin de revisar todo, absolutamente todo lo que ahí se viene haciendo. Esa investigación no tiene nada que ver con aquella que arrancó el Ministerio Público, pero que de repente se frenó. Esta es interna y nadie sabía de la llegada de los auditores, lo que quiere decir que no pudieron maquillar y aplicar un control de daños. Hasta ahora se han conseguido con cosas asombrosas. Mis fuentes quedaron de entregarme más detalles.

