Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 22, 2017 3:13 pm

El coordinador nacional encargado adjunto de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, hizo un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para que den un paso al frente y hagan valer el hilo constitucional poniendole fin a la brutal represión que ha desencadenado el régimen de Nicolás Maduro contra los miles de venezolanos que se mantienen en protesta pacífica hasta que la dictadura se someta a la Constitución.

Nota de prensa

“Estamos aquí para llegar hasta la Fiscalía General de la República, queremos llegar al municipio Libertador porque pertenece a todos y para desconocer ese antejuicio de mérito amañado decidido por unos magistrados ilegítimos, decisión que refleja la dependencia de unos Poderes Públicos secuestrados que hoy son el pilar fundamental que sostiene la dictadura de Nicolás Maduro y lo que hacemos hoy es una buena señal para recuperar la institucionalidad en el país. La Guardia Nacional nos reprime, pero aun así queremos enviarle un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Armada, a la Aviación. Son ustedes quienes pueden dar un paso al frente y hacer cumplir el hilo constitucional al poner fin a la brutal represión que ha ordenado Nicolás Maduro” indicó.

Asimismo, Smolansky pidió a la Comunidad Internacional no cesar sus esfuerzos en apoyo del pueblo venezolano puesto que una Venezuela democrática sería una fuente de estabilidad para la región. “A la comunidad internacional le pedimos que no parpadee frente a la crisis venezolana, porque no solo somos nosotros los afectados por el comportamiento errático del régimen. 20 votos a favor de quienes queremos vivir en democracia fue bastante, pero debemos seguir sumando apoyos en la Comunidad Internacional. Queremos que entiendan que una dictadura en Venezuela afecta a millones de latinoamericanos, que el régimen de Nicolás Maduro equivale a inestabilidad mientras que una Venezuela democrática es una fuente de estabilidad y riqueza para toda la región” señaló Smolansky.

El diputado a la Asamblea Nacional Ramón Flores señaló que el apoyo internacional motiva al pueblo venezolano a continuar su lucha hasta que se restituya el hilo constitucional. “Después de ochenta y tres días en resistencia el pueblo de Venezuela demuestra una vez más su determinación, mientras que a su vez Nicolás Maduro salió derrotado en la OEA. Son 20 votos, pero unos votos que representan a más de 900 millones de habitantes y casi todo el territorio americano. Entonces queda en nosotros continuar nuestra lucha no violenta, hacer todo lo posible para llegar a la Fiscalía General de la República para apoyar a la Fiscal General contra las acciones del bufete jurídico de la dictadura”.

Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputada Olivia Lozano, resaltó el espíritu de lucha de los miles de venezolanos que permanecen en las calles para defender a la República frente al “oprobio de la dictadura asesina de Nicolás Maduro”.

“El pueblo ha respondido hoy con perseverancia, firmeza y convicción contra el régimen de Nicolás Maduro, los venezolanos están decididos a recuperar la democracia para toda Venezuela. Para esto continuaremos organizando los Comités de Resistencia Democrática para defender el país del oprobio de esta dictadura asesina que ha causado tanto daño al pueblo venezolano. Acompañamos a la Fiscal General y a todos los funcionarios públicos que por cumplir con su deber son atacados por el régimen”.