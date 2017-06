Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Jun 22, 2017 10:35 am

La misión de Estados Unidos ante la ONU exigió hoy “acciones” en Venezuela ante la “trágica situación” que sufre ese país.

“El pueblo venezolano está padeciendo hambre mientras su Gobierno pisotea la democracia”, afirmó en un comunicado la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley.

“La comunidad internacional debe actuar incluso si el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) están bloqueados” en sus decisiones sobre Venezuela, agregó.

El llamamiento se hace horas después de que se cerrara la Asamblea General de la OEA en Cancún (México) sin que se aprobara una resolución que estaban promoviendo varios países en favor de cancelar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

En su mensaje, Haley destaca “los continuos esfuerzos” de los estados comprometidos a mantener la democracia en el continente.

EFE

Statement by Ambassador Nikki Haley on Failure to Address the Crisis in Venezuela

Ambassador Nikki Haley

U.S. Permanent Representative to the United Nations

U.S. Mission to the United Nations

New York City

June 22, 2017

FOR IMMEDIATE RELEASE

The tragic situation in Venezuela calls out for action. The Venezuelan people are starving while their government tramples their democracy. The international community must act even if the UN Human Rights Council and the Organization of American States are blocked from doing so. We applaud the continued efforts of those states who are committed to maintaining our hemisphere’s commitment to democracy.