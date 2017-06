Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 22, 2017 2:08 pm

El coordinador nacional (e) de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, afirmó en el marco de la manifestación convocada por la Unidad Democrática en defensa de la institucionalidad del país, que ha llegado el momento de que todos los venezolanos asuman una posición firme basada en los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución. En ese sentido, aseguró que el objetivo es que el pueblo venezolano se oponga contundentemente al fraude constituyente y que no permita que se usen los centros electorales para instaurar una dictadura comunista en Venezuela.

Nota de Prensa

“Hoy estamos en el día 84 de la resistencia y pese a todos los intentos del régimen la gente sigue en la calle. El día de hoy procedemos a reconocer el fraudulento antejuicio de mérito emprendido contra la Fiscal General de la República, porque independientemente de sus errores pasados y de nuestras diferencias ideológicas, estamos convencidos de que necesitamos trabajar juntos para salir de esta crisis. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas a asumir una posición digna basada en los artículos 328, 333 y 350 de nuestra Carta Magna que nos obliga a tomar todas las acciones necesarias para restaurar el hilo constitucional. Depende de cada uno de nosotros aplicar estos artículos y preguntarnos cómo lo vamos a hacer. Al final el objetivo es que el pueblo diga que no reconoce el fraude constituyente de Nicolás Maduro y que no permitirá que se usen sus centros electorales para robarnos nuestra democracia e instaurar una dictadura comunista”.

Por su parte, Juan Andrés Mejía, coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, aseguró que todos los ciudadanos tienen a partir de este momento el deber de protestar y permanecer en desobediencia civil, en el marco de los artículos 350 y 333, frente al intento de Nicolás Maduro de acabar con lo que resta de la democracia venezolana. “Hoy seguimos en la calle luchando por la democracia. Aquí en Santa Fe, en estos 84 días no hemos faltado ni un solo día. Hoy nos acompañan varios diputados y alcaldes. Aquí está la Unidad, en la calle. El día martes anunciamos una nueva etapa transcendental y decisiva, en la que hemos convocado a la desobediencia civil frente al régimen de Nicolás Maduro hasta que se reconquiste la democracia. Todos los partidos nos unimos en la activación del 350 y del 333, que involucra a los diputados y a todos los ciudadanos, quienes tenemos el deber de protestar y estar en desobediencia civil desde nuestras casas, oficinas y desde cualquier lugar, en resistencia, hasta lograr la libertad de nuestro país”.

El responsable nacional del Movimiento Juventudes de Voluntad Popular y concejal del municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, señaló que la manifestación también tiene como objetivo llevarle un mensaje firme a la Fiscal General de la República para que tome las acciones necesarias para garantizar la restitución del hilo constitucional y que aquellos responsables de su ruptura sean debidamente procesados. “Esta manifestación busca llevar nuestro mensaje a una institución que hace ochenta días no formaba parte de nuestra lucha, pero que luego de nuestra resistencia se ha puesto del lado correcto de la historia. Nosotros vamos a hacer lo que hemos venido haciendo durante los últimos días, para solicitar a la Fiscal General a que inicié formalmente las acciones legales que le corresponden al Ministerio Público contra los magistrados golpistas, contra Nicolás Maduro. Está en las manos de Luisa Ortega Díaz que se restituya el hilo constitucional, mediante acciones concretas contra aquellos que violentan nuestra Constitución”.

Finalmente, el diputado al Parlasur y responsable nacional de los Gremios de Voluntad Popular, Rafael Veloz, indicó que para contrarrestar la “guarimba institucional” que plantea el régimen de Nicolás Maduro es necesario que el pueblo venezolano continúe en las calles manifestando bajo el signo de la protesta no violenta. “Esto no es un respaldo de Venezuela a Luisa Ortega Díaz, sino a la Fiscalía General de la República como institución, sin restarle ningún valor a la postura valiente que ha asumido la Fiscal General. El régimen se está atrincherando, intentando montar una guarimba institucional para evitar que se inicien investigaciones contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra las violaciones de los derechos humanos. Ya el artículo 350 está activado y tenemos que seguir avanzando bajo el signo de la no violencia hasta alcanzar el día de encuentro de todos los venezolanos”, puntualizó.

Zulianos rechazan antejuicio de mérito en contra de la Fiscal

Con dos objetivos claros marcharon los zulianos hasta el Ministerio Público este jueves, uno rechazar el antejuicio de mérito en contra de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y solicitar una investigación en contra del ministro de Interior, Justicia y Paz, general Néstor Reverol por crímenes de lesa humanidad. La dirigente de Voluntad Popular, Sonaly Atencio, calificó como “amañado” el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal, después que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitiera el recurso interpuesto por el diputado de la Asamblea Nacional del Bloque de la Patria, Pedro Carreño.

“A Luisa Ortega Díaz pretenden juzgarla porque se opone al fraude de la Asamblea Constituyente, por esa razón hoy tomamos las calles del Zulia para rechazar esta pretensión del TSJ y para dejarle claro al régimen que desconoceremos cualquier proceso que realicen a través de este organismo, debido a que solo la Asamblea Nacional está facultada para llevar adelante un proceso en contra de la Fiscal”, explicó.

Atencio, también miembro de la Dirección Regional de la tolda naranja, aseguró que los ciudadanos en el Zulia continúan organizándose para impedir que el régimen de Nicolás Maduro logre imponer en el país su fraude constituyente. “Ese antejuicio de mérito en contra de la Fiscal no procederá porque solo pueden destituirla si la Asamblea Nacional lo autoriza y no permitiremos eso. Con el parlamento nacional y la Unidad Democrática seguiremos en las calles en resistencia pacífica”, afirmó.

Durante su pronunciamiento, Atencio informó que Voluntad Popular y todos los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia siguen realizando asambleas de ciudadanos en las diferentes parroquias de Maracaibo y en todos los municipios del estado para organizar a los ciudadanos en contra de la Constituyente.

Diputado Luis Florido y Lester Toledo rechazaron nombramiento de Samuel Moncada

Luego de que Nicolás Maduro ayer en una reunión del Consejo de Ministros anunció que Samuel Moncada reemplaza al ministro de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional alertó que la política internacional de Maduro pasa de ser “mala a peor”.

“De Delcy a Samuel Moncada, de malo a peor. Ambos no representan al pueblo venezolano, sino a la una dictadura corrupta y asesina”, expresó.

Moncada quien actuó como representante del gobierno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha caracterizado de manera negativa debido a que ha tenido altercados con cancilleres y representantes de distintos países que le han pedido que “cuide su lenguaje”. Hace solo dos días un encontronazo marcó el inicio de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El bochornoso episodio fue protagonizado por el ex vicecanciller de Venezuela para América del Norte, Samuel Moncada y el activista de Derechos humanos y exiliado en México, Gustavo Tovar-Arroyo.

Para el diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, Lester Toledo, “la destitución de Delcy Rodríguez demuestra su ridículo en la OEA”. el rechazo que se evidenció en la asamblea tuvo sus frutos, al negarse ésta a discutir las 10 solicitudes de resolución que introdujo la canciller Delcy Rodríguez. Para el diputado Toledo, esto significó una rotunda derrota para el régimen venezolano. “Si bien a los venezolanos nos urgían respuestas más determinantes y contundentes, no podemos negar lo evidente, quedó demostrada una clara mayoría de 20 países que condenaron a Maduro, contra apenas 5 que apoyaron la dictadura. Esto es un avance, y no se puede negar. El dictador se está quedando solo en el continente y su jaque mate está cerca. Y fue tan grande el fracaso de las gestiones de Delcy Rodriguez, y tan grande el ridículo que hizo en la OEA, que no había culminado la Cumbre en México, ya cuando desde Caracas, Maduro procedió a destituirla”.