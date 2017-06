Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 22, 2017 4:09 pm

Este jueves los venezolanos volvieron a las calles, tras 83 días de protesta continúa contra el régimen de Nicolás Maduro y que producto de la represión de los cuerpos de seguridad por parte del Estado ha dejado más de 74 muertes, decenas de heridos y presos políticos por ejercer el derecho legítimo a la protesta. Por esta lucha democrática, el diputado caraqueño Richard Blanco se congregó junto a dirigentes de la Alianza Bravo Pueblo en la Plaza Altamira, para movilizarse hasta la sede del Ministerio Público y respaldar las últimas acciones emanadas desde la Fiscalía General de la República, además de rechazar el Antejuicio de Mérito que pretende ejecutar el Tribunal Supremo de Justicia contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz.

Nota de prensa

En ese sentido el parlamentario precisó, “hoy vamos a la Fiscalía porque no queremos una Fiscal del PSUV o de la Unidad, queremos a una Fiscal que cumpla con la actual Constitución como en los últimos días lo ha venido realizando Luisa Ortega Díaz, queremos llegar en paz y que nos dejen pasar sin ningún inconveniente, el régimen sabe que le queda muy poco, los venezolanos repudian la dictadura de Nicolás Maduro cuyo único objetivo ha sido dedicarse durante estos 18 años, atornillarse en el poder para destruir a nuestro hermoso país”, aseveró.

Blanco, enfatizó que Venezuela se encuentra en un momento crucial de la historia, “basta de injusticias y atropellos impunes por parte de esta dictadura, no estamos dispuestos a doblegarnos y mucho menos a dejar la calle, este es el camino para llegar al cambio que queremos todos los venezolanos haremos valer el artículo 350. Hay quienes sufren el día a día y hoy están luchando para salir de esta desgracia, seguimos acompañando al pueblo de Venezuela, apoyamos a la Fiscal y repudiamos lo que este régimen quiere hacer no solo en su contra, sino contra un pueblo que clama justicia y libertad”.

El presidente de la tolda vinotinto, manifestó, “señora Fiscal usted cuenta con el pueblo de Venezuela y con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros estamos haciendo lo mismo que usted en este momento, defendiendo la Constitución, y a los venezolanos. Este Pueblo caraqueño nos ha apoyado desde el Oeste de la ciudad y desde cada rincón de Venezuela, necesitamos llegar al 30 de julio con el 350 activado, ya el artículo se venía aplicando por más de 83 días de lucha ahora lo oficializamos para desconocer a esta dictadura que se ha dedicado atropellar la dignidad de un pueblo”

Al mismo tiempo expresó, “Señor Nicolás Maduro se lo decimos, hemos estado en esta lucha defendiendo la democracia, los valores, los derechos humanos, libertad de expresión, que este pueblo tenga medicinas, comida, y que no existan presos políticos como el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, los gloriosos estudiantes universitarios, no saldremos de la calle, todo hubiese sido distinto si usted le hubiese consultado al pueblo sobre la constituyente”.

El diputado Caraqueño realizó un llamado a la Fiscal, para que actue apegada a la Constitución, y realice sanciones correspondientes a los cuerpos de seguridad que han venido reprimiendo de forma indiscriminada explicó.

A pesar del índole pacífico de la protesta, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana nuevamente impidieron el paso de la multitud hasta el Ministerio Público, “nos reprimieron despiadadamente en el Boulevard de Chacaíto, no reconocen que al pueblo que exige que se respete la Constitución y los derechos humanos y que simplemente quieren que Maduro y ese grupito de corruptos se vayan del poder, estamos resistiendo en esta lucha democrática y pacífica, no nos rendiremos, aunque nos ahoguen con los gases de bombas lacrimógenas vencidas, perdigones, nos persigan sin remordimiento y vuelquen sus armas contra un pueblo indefenso, este pueblo está decidido a seguir en las calles de Venezuela porque se cansaron de vivir bajo la tutela de un régimen destructor y fraudulento Constituyente no va finalizó Blanco”.