Publicado en: Opinión

Jun 23, 2017 11:49 am

El momento más difícil al expresarse siempre es el comienzo, y se dificulta considerablemente al pensar en un compatriota caído. Meses sin tener el deseo de escribir, la ira e indignación por la situación de mi país solo me generaba ganas de mantenerme en la calle luchando por la libertad anhelada.

Puede verse frio y tal vez inhumano hablar de quienes han caído en las calles por la libertad, en simples números, pero quiero hacer énfasis en la cantidad de hermanos que perdieron la vida por un país mejor. Me excuso, al recordarlos mediante números.

Desde la mitad del 2016 insistí que tratábamos con delincuentes, y que no saldríamos de ellos mediante políticas farandulerosas –aunque aún la mantienen-. Siempre trataban de convencerme que la vía era otra, pero ellos no entendían que la dinámica del país había cambiado, que nunca se había vivido y ni los libros de historia podrían darnos un caso similar.

Hoy en el día 84 de protesta han perdido la vida 75 venezolanos por la ambición de unos pocos y la indiferencia de muchos. Los días próximos serán los más fuertes y la estrategia parece no cambiar. No comparto la filosofía de poner la otra mejilla, creo que es momento de fortalecer la protesta, la permanencia de nosotros en las calles es necesaria… pero entendiendo que nuestra causa está alejada del vandalismo y acciones violentas. Nos acostumbramos a vivir en el caos y nos hace daño.

La circunstancia no está para protagonistas con ansias de ser alabados, el momento está dado para la Venezuela unida contra la tiranía, quien no entienda eso se aleja de nuestro propósito.

La represión ira en crecimiento, el Dictador entiende que su permanencia depende de la aprobación de la Constituyente. Se encuentran acorralados y cuando las ratas se acorralan luchan hasta su último aliento. Idiotas quienes sigan subestimando al Gobierno. Es un hecho que las Fuerzas Armadas se encuentran divididas, secreto a voces; la Fiscal se pronunció a favor de la democracia; factores de gran influencia en el chavismo están de nuestro lado, y no es momento de juzgar, son acciones que requieren nuestro apoyo, pues ¿Cómo nos diferenciamos del Gobierno si somos intolerantes?

Poseemos todas las herramientas para cambiar nuestro destino solo necesitamos utilizarlas correctamente. Si alguna de mis palabras causa ruido, solo quisiera agregar que para llegar a democracia debemos actuar como demócratas. Venezuela decidió cambiar, llego el momento.

@Albertsoto18

Secretario juvenil del MPV Caracas