Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 23, 2017 12:06 pm

El gobierno de Nicolás Maduro designó al General Benavides Torres, quien se había desempeñado como comandante de la Guardia Nacional, como el jefe del Distrito Capital, lo que para el concejal caraqueño Jesús Armas significa un retroceso para el municipio Libertador y revela la profunda crisis que se registra en el seno de las Fuerzas Armadas.

“La designación del General Benavides Torres como jefe del Distrito Capital demuestra por un lado la profunda desconformidad que existe dentro de la Guardia Nacional. Eso allá adentro es un hervidero por los actos de crueldad y los movimientos de sus propias piezas. Esto nos tiene que dar esperanzas que más temprano que tarde habrá un quiebre dentro de la Fuerzas Armadas, y por otro lado, significa un avance de la militarización de la sociedad”, aseguró Armas.

El concejal de la Unidad recordó que el municipio Libertador es la jurisdicción más violenta del país que han sido víctimas de la falta de gerencia de su alcalde Jorge Rodríguez. “Los vecinos de El Paraíso tienen semanas que no ven a Supracaracas recoger la basura, otros tienen semanas sin luz. Y ahora designan a Benavides Torres, lo que será un retroceso para Caracas porque representará más control y represión”.

Por otro lado, Armas rechazó que la designación de este cargo no pase por el voto universal, secreto y directo de los caraqueños sino por una orden presidencial. “Los vecinos del municipios Libertador tenemos la responsabilidad de crear los comités de rescate de la democracia y seguir protestando en las calles de manera pacífica y no violenta. Desde la Unidad hace unos días activamos los artículos 333 y 350 para no solo desconocer al gobierno nacional sino a Benavides Torres y todos los que son cómplices de esta dictadura”.

Nota de prensa