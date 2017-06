Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 23, 2017 11:26 am

La coordinadora juvenil de Voluntad Popular Independencia, en el estado Miranda, Dhanyara Perestrello, felicitó al pueblo del Tuy, por movilizarse de manera pacífica, democrática, constitucional y no violenta hasta la Fiscalía ubicada en la localidad.

“Ayer la voluntad popular de Valles del Tuy demostró que no quiere ese proceso fraudulento y estafador como lo es la constituyente propuesta por Maduro, ya que, esto no solucionará la grave crisis que hoy atraviesa Venezuela”.

Perestrello, informó que la manifestación pacífica y no violenta llegó hasta el Ministerio Público de la localidad, sin violencia con mucha fuerza, fe y esperanza. Asimismo señaló que la Fiscal recibió el documento.

“Ayer quedó demostrado que la voluntad popular en Valles del Tuy es pacífica, democrática y no violenta; los tuyeros no queremos violencia, ya estamos cansados de que el hampa enlute a nuestras familias, los tuyeros queremos un cambio, pacífico, urgente e incluyente y eso solo es posible con elecciones generales este 2017”.

La dirigente juvenil de la tolda naranja en el municipio Independencia, señaló que luego de llegar a la sede del Ministerio Público en la jurisdicción, realizaron una asamblea de vecinos donde varios dirigentes opositores de la localidad tomaron el derecho de palabra al igual que la coordinadora juvenil de Voluntad Popular, Mariana Suárez.

“Hoy más que nunca es importante que los tereseños estemos de manera pacífica, democrática y no violenta en las calles de Venezuela; los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna nos invitan a defender a nuestra democracia, nuestra libertad como venezolano y a desconocer este régimen hambreador y represor que solo busca con una constituyente fraudulenta, coserse un traje a la medida y gobernar sin el apoyo de la voluntad popular”.

Perestrello, agradeció al equipo de la unidad de la sub región, al igual que a todos los dirigentes de Voluntad Popular que asistieron de manera pacífica, democrática y no violenta a las calles del municipio Independencia, donde alzaron su voz y dijeron que no quieren constituyente.

Para concluir, Perestrello lamentó el fallecimientol joven David Vallenilla de 22 años, los venezolanos no debemos ser reprimidos cuando alzamos nuestra voz y exigimos que se cumpla nuestro petitorio, 1) Apertura del Canal Humanitario 2) Libertad plena a todos los presos políticos 3)Respeto a la Asamblea Nacional y restitución del Hilo Constitucional 4) elecciones generales 2017.

