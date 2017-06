Publicado en: Opinión

Jun 23, 2017 9:01 pm

La situación de Venezuela es desesperada, principalmente para los jóvenes que valientemente intenta construir un futuro largamente negado en estos último y pesados 18 años. Un indicador de esta lamentable situación es la escandalosa cifra de Venezolanos que huyen al exilio, diversos estudios contabilizan en 2 millones la cantidad de compatriotas que buscan en España, Italia, Portugal, Colombia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Panamá y Argentina lo que no encuentran aquí. Solo en Estados Unidos tenemos a 1.500.000 venezolanos.

El Ministerio de Interior de Ecuador da cuenta de una inmigración Venezolana, entre el 2013 y el 2016, de un total de 340.000 seres humanos que huyen desde esta Venezuela asediada por el crimen, la represión y la falta de oportunidades. Hacia ¿dónde va un país que acorrala a sus jóvenes?. ¡ojo!, no lo digo por retórica, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia en 2016 se registraron 28.479 muertes violentas. Ya no solo es la delincuencia la que enluta familias. Hoy, incluso con total ensañamiento, hasta muchos son asesinados por las fuerzas represivas en las calles, frente a los ojos de una sociedad que no puede creer tanto ejercicio de la maldad por quienes juraron defendernos. Hasta el 19 de Junio tenemos la pavorosa cifra de 75 muertos durante las protestas.

Sin embargo nadie se ha rendido. Todo el país, con el dolor a cuestas por las víctimas, sigue luchando por una democracia real, por el bienestar negado, por un futuro concreto. Nadie está dispuesto a renunciar a su derecho de ser venezolano y a ser copropietario de esta nación de hombres y mujeres libres. Ojala el régimen comprenda que sus balas, sus metras, sus tanquetas y su gas, no es suficiente como para disuadir a un pueblo que decidió ser libre y próspero antes que esclavo del castrismo cubano y sus lacayos de este lado del Mar Caribe.

Un día, no muy lejano, se escribirá la historia gloriosa de un pueblo sin armas, que se liberó del yugo impuesto por un modelo “Civico Militar”. La historia dirá que nuestra sangre, nuestro dolor y nuestra pérdida fue mucha, pero que la constancia permitió la victoria.