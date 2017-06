Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 23, 2017 11:25 am

Parece que las muestras de cariño y confianza entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez siguen creciendo y cada vez son más atrevidas, pero la imagen que la ‘Diva del Bronx’ subió a redes sociales fue más allá y rebasó los límites, tanto así que sus fanáticos manifestaron sus molestias.

En la imagen se ve a la pareja recostada en un mueble y el beisbolista hace un gesto grosero con sus manos mientras fuma un puro, muchos de sus fans tomaron esta seña como un insulto a la cantante o como algo machista, por lo que muchos fueron los comentarios de rechazo.

A pesar de las críticas la cantante de ‘On the floor‘ no borró la foto y al contrario subió otras imágenes al lado de su pechugo.