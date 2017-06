Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este Jueves se llevó a cabo el primer debate de la Constituyente transmitido por Yaracuyana de Televisión, en el programa regional “Que Hable Mi Gente” conducido por Pablo Flores, el mismo tuvo como invitados por la Unidad Democrática a Gabriel Gallo, Coordinador Regional de Voluntad Popular en Yaracuy y Jesús Peña Navas, Diputado suplente a la AN y por el oficialismo Carlos Gamarra y Wendy Tellechea.

Entre las intervenciones de los integrantes de la MUD, Gabriel Gallo expresó que a través del debate se debe dejar claro que la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude porque en ningún artículo de la Constitución establece que el presidente de la república pueda convocar una ANC “solo la convoca el pueblo como esta en el art.347 y la iniciativa la tiene el presidente como lo dice art. 348 pero en ninguna parte dice que tiene la posibilidad de convocar sino se hace un consultivo”.

Con la Constituyente se defrauda la constitución y la garantía del voto universal, directo y secreto, cuando se plantean las votaciones territoriales y sectoriales que lo único que busca es tener una mayoría en la ANC amañada “porque de hacer un proceso claro y transparente tendrían perdidas las elecciones, la esencia de la ANC debería ser para promover la refundación de la república, reconciliar al país y avanzar en el marco de la paz, pero para imponer un modelo comunista el estado comunal defrauda el principio constitucional establecido desde que Venezuela es independiente como lo es la democracia” apuntó Gallo.

Del mismo modo, la ANC que promueve el gobierno no resuelve los problemas de las personas, la estabilidad económica, no acabara con la inflación ni la corrupcion mucho menos los grandes problemas que hoy están generando la crisis social traducida en falta de salud, vivienda, seguridad jurídica, empleo, seguridad personal, insumos, alimentos.

En las calles se ha evidenciado como la gente que no tiene que comer urga en los basureros, la gente sin tener como enterrar a los familiares, otros de los problemas que se presentan en el país es la falta de insumos médicos y medicamentos “la gente ve como sus familiares mueren en los hospitales por malapraxis o por una infección, la gente como ve que el sueldo no le alcanza para comer, calzar y vestir no va hacer resuelta con una propuesta impuesta de fraude constituyente que implica un fraude a la nacion” acotó el líder de la tolda Naranja.

Finalmente, piden exhortar a los integrantes del PSUV a que respeten la CRBV, que puedan entender que han perdido el reconocimiento del pueblo, que se somentan a los procesos electorales trasparentes para permitir que el ejercicio de la soberanía popular defina el destino de la nación y así se pueda recuperar la estabilidad, la justicia y la paz que merece Venezuela.

