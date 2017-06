Publicado en: Opinión

Jun 23, 2017 4:42 pm

En los casi tres meses de protesta cívica y pacífica del pueblo venezolano y de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes salimos a las calles del país, a defender la Constitución Nacional, la democracia, el estado de derecho y a reclamar el estado de indefensión y miseria en que nos tiene la revolución, el gobierno de Nicolás Maduro arremetió a sangre fría contra la gente, asesinando hasta este momento a más de 80 venezolanos, cuyo único delito fue salir a defender lo que por derecho nos corresponde .

Ya basta Nicolás Maduro de asesinar a un pueblo inocente, tus órganos represores han significado para el país, la tragedia histórica más grande y de mayores proporciones de violencia que hayamos tenido en época alguna de protesta y de la de lucha por la reivindicación de los derechos humanos, políticos, sociales y constitucionales. Cada día arremeten con más fuerza y con más odio y vileza contra personas desarmadas que salen a las calles cada día más, ejerciendo su derecho cívico a la a la protesta y en el justo reclamo por un cambio en el modelo político del país, y en un rechazo contundente al parapeto de propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente a la medida de los intereses mezquinos de Nicolás Maduro y de su grupo de aduladores.

Ya estamos cansados, este pueblo no aguanta más y no crea el gobierno que vas a salir ileso de todos estos delitos, porque Nicolás Maduro y el Alto gobierno, son tan responsables como el que dispara a sangre fría contra el pueblo. No obstante, desde Miraflores se ejecutan las órdenes más perversas y obscenas en contra de un pueblo desarmado. Aquí han cambiado las piezas del ajedrez del Alto Mando Militar, pero es para arremeter con más fuerza, con más crudeza y con más maldad en contra del pueblo venezolano.

Aquí no hay diálogo posible en condiciones tan adversas. Aquí la única vía de solución es la convocatoria a unas elecciones, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, el cese a la represión y el respeto a la autonomía parlamentaria, hoy burlada por el Tribunal Supremo de Justicia y por los magistrados express, quienes pretenden quitar y poner en el poder a conveniencia de sus intereses rojos y oscuros.

Venezuela más temprano que tarde en este país va a haber justicia y nosotros somos los protagonistas de este cambio. Así que sigamos adelante en esta lucha pacífica del bien contra el mal, no podemos desmayar ni un momento, estos días son cruciales para el futuro democrático del país y tenemos que salir con más fuerza y con más valentía a reivindicar nuestra democracia y nuestra soberanía nacional.

Luis E. Parra

Diputado a la Asamblea Nacional

Primero Justicia Yaracuy

@LuisEParra78