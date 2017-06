Jun 23, 2017 9:07 am

Efectivos de la Policía de Aragua reprimieron a tempranas horas de la mañana de este viernes a los manifestantes que se mantienen en desobediencia civil y que realizaban por tercer día consecutivo un plantón en la Carretera Nacional de La Encrucijada de Cagua.

LaPatilla.com

A través de la red social Twitter usuarios reportan que fue la manifestación fue dispersada con bombas lacrimógenas.

Los vecinos de Cagua se declararon este jueves en desobediencia civil invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, como manera de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado a elección de una Asamblea Nacional Constituyente.

También se pudo conocer que un grupo de trabajadores de la empresa Plumrose salieron a las calles para manifestar.

#23Jun 8:15 am efectivos policiales lanzaron lacrimógenas en #LaEncrucijada de #Cagua pic.twitter.com/K8kDFc6otT @victoria1039fm

Pollo asados los llanos »7.18 AM .. #cagua retencion fluía la cola. Presencia policial 5 AM. Me informan que a esta hora ya esta colapsada pic.twitter.com/75jmdHwrVl

— Joselyn Ferreira (@Josy_11) June 23, 2017