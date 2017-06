Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 23, 2017 2:03 pm

Desde que era primera dama, Michelle Obama ha promovido hacer ejercicio y practicar deportes no sólo para favorecer la pérdida de peso, sino para tener una vida más saludable.

Michelle predica con el ejemplo y hace unos días la esposa de Barack Obama mostró la rutina de ejercicios que llevó a cabo en un campo militar. El texto con el que acompaña la imagen habla muy bien del compromiso que tiene con una vida saludable: “Cuando estaba en la Casa Blanca a menudo organizaba los fines de semana de boot camp (entrenamiento estilo militar) para mis amigas cercanas. No importaba que estuviéramos todas en diferentes niveles de condición física. Nuestros fines de semana de boot camp eran un recordatorio de que si queremos seguir cuidando a los demás, primero tenemos que cuidar de nosotras mismas”.

Su mensaje continúa diciendo: “Aunque ya no estoy en la Casa Blanca, he mantenido esa tradición y por eso he querido compartir algunas de estas fotos.