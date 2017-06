Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 24, 2017 11:59 am

Luego de dos meses de intensa protesta en rechazo a la propuesta enunciada por el gobierno nacional, vinculando una Constituyente Comunal, el Coordinador de Alianza Bravo Pueblo por el estado Anzoátegui, Andrés Bastardo, se pronunció sobre la ola de violencia en las manifestaciones pacíficas, haciendo especial énfasis en el deceso de David Vallenilla de 22 años de edad.

Bastardo manifestó, “David Vallenilla, fue asesinado por oficiales sin escrúpulos arremetieron contra su vida violando el libre derecho a la protesta, todo por exigir un país mejor, por nuestro futuro y por nuestra libertad. David soñaba como otros jóvenes de este país, como todos nosotros, con una Venezuela de oportunidades e igualdad para todos”.

Asimismo, Bastardo precisó que el instrumento legal venezolano más importante, como la Constitución de la República, establece en su artículo 19 la garantía plena de los derechos humanos, por parte del Estado, ”nuestra Carta Magna, lo señala sin miramiento alguno, el Estado tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos de la nación, sin discriminación de ningún tipo, este oficial le cegó la vida a David, prohibiéndole ejercer un derecho ciudadano tan elemental como el derecho a la protesta”, explicó.

Continuo asegurando que, “desde Anzoátegui rechazamos cualquier hecho que conlleve el fin de la vida, sobre todo siendo tan joven, un chamo que apenas comenzaba a vivir, él era un baluarte de la juventud. Llamamos a la reflexión a aquellos funcionarios que a estas alturas del conflicto no han abierto los ojos, no es una lucha en su contra, es un lucha contra tantas violaciones a los derechos ciudadanos, por tantas injusticias. De no pronunciarse, serán cómplices”.

Por último exhortó a los venezolanos a la unificación de ideales, “especialmente para quienes dudan de la presión de calle, la calle es la salida para el cambio, entendamos que en las calles unidos el régimen temblará. El futuro es de todos”.

Nota de prensa