Jun 24, 2017 2:48 pm

Este 24 de junio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Zulia en compañía de centenares de personas integrantes de la sociedad civil marchó desde la intersección de la avenida 15 Las Delicias de Maracaibo hasta la sede del cuartel El Libertador para demandar al Ejercito que haga cumplir y respetar la Constitución violada en flagrancia por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Emerson Blanchard, Secretario Ejecutivo de la MUD en la entidad occidental de Venezuela, manifestó que el corazón del pueblo es el garante de proteger a la República de la constituyente y exhortó al Ejército venezolano a reivindicar el valor democrático.

“Hoy le decimos a los funcionarios de verde que ustedes son los garantes de esta libertad y vamos a seguir adelante y con ustedes estamos seguros que vamos a recuperar el hilo constitucional y el origen de nuestra libertad en la fuerza de ustedes”, expresó Blanchard.

Indicó que la unidad democrática se encuentra en el último inning, aseguró que es un momento clave para definir el destino político del país. “El pueblo venezolano está decidido a cambiar a este régimen, no tan solo a negarse a la constituyente sino también a pedir la renuncia de estos mandatarios que nos quieren quitar el país que todos hemos construido”, acotó.

Por su parte Gustavo Ruíz, dirigente de Voluntad Popular en la región calificó como desproporcionadas y desmedidas las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de las protestas pacíficas desarrolladas por la coalición opositora en el país.

“No es proporcional, no es ético lo que los militares están haciendo. Los ciudadanos los llamamos a reflexión, les pedimos que realmente se pongan una mano en el corazón y tomen una decisión trascendente e histórica y resuelvan si están al lado de la constitución, al lado de la razón, del lado de la libertad y de la democracia o están sencillamente al lado de una dictadura cruenta, cruel y asesina”, manifestó Ruíz.

Aseguró que el uso injustificable de armas en las represiones demuestra un objetivo muy claro del Gobierno, que a su criterio es acabar con la juventud que sale a las calles en busca de un mejor futuro.

Entre tanto, Nora Bracho, Secretaria General de Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, afirmó que el pueblo en la calle se mantiene firme en contra de las pretensiones del inquilino de Miraflores de entregar a Venezuela a las manos del régimen castro comunista e instaurar una dictadura.

“Los zulianos le decimos al país que nos mantenemos en pie de lucha para liberarnos del yugo castro comunista, al cual este gobierno le regala 100 mil barriles de petróleo diarios y de la dictadura que pretenden instaurar a través de una ilegal constituyente para que se perpetúe en el poder Nicolás Maduro y sus enchufados”, señaló la también Diputada de la Asamblea Nacional.

Por otro lado, Juan Pablo Guanipa, Coordinador de Primero Justicia en el estado Zulia y Diputado de la Asamblea Nacional por la tolda aurinegra, aseguró que en este momento los venezolanos se encuentran emulando la lucha de los libertadores, pero ahora por la República, la democracia, separación de los poderes, por el estado derecho, por las instituciones.

“Venezuela está secuestrada por un grupo de delincuentes a quienes no les interesa para nada la situación del país, lo único que les interesa es su bolsillo y el poder; es por eso, que nosotros tenemos la legitimidad de la lucha en la calle para rescatar la democracia y las instituciones en Venezuela. Queremos decirles a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que sus competencias están muy claramente establecidas en la Constitución y la FANB tiene que defender la integridad de la nación y que no se deben a parcialidad política alguna y vemos como su cúpula está en convivencia con el dictador Maduro y no le importa que se viole la constitución”, expresó Guanipa.

Para finalizar el Secretario General de Acción Democrática en el Municipio Maracaibo, Manuel García, se sumó al llamado de los integrantes de la MUD Zulia hacia los efectivos de la FANB para se unan a la defensa de la constitución y de la democracia en Venezuela.

“Nuestro pueblo se mantiene activo en la calle con el 333 y 350 de la constitución, queremos que los funcionarios de la FANB de buena voluntad se pongan del lado del pueblo y ayuden a sus hermanos a resolver la crisis política que nos está matando de hambre por falta de alimentos, que acaba con los enfermos por la escases de medicinas o que simplemente termina con la vida de las personas en las calles de Venezuela porque no hay seguridad dispuesta para combatir el hampa desbordada. Queremos un mejor futuro para nuestros jóvenes y nuestros hijos”, aseveró.