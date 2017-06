Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 24, 2017 2:26 pm

A pesar de la fuerte represión que mantienen los cuerpos de seguridad del Estado los ciudadanos continúan en la calle con más convicción que nunca, exigiendo a la Fuerza Armada Nacional el cese de los asesinatos hacia el pueblo que manifiesta pacíficamente para que se restituya el hilo constitucional, así lo expresó la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández.

Desde las adyacencias de Parque Cristal, la Mandataria Capitalina señaló que tras 85 días de protesta continua muchos han sido los anuncios de los Ministros de la Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en los que ordenan públicamente a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que cese el uso de armas de fuego en las manifestaciones pacíficas, sin embargo se ha hecho caso omiso a estas decisiones.

“De que les vale a Padrino López y a Reverol decir ante las cámaras que ordenan a sus efectivos de seguridad a no utilizar armas de fuego si, en cada manifestación pacífica que realiza el pueblo venezolano, ellos asedian y asesinan a los ciudadanos a sangre fría utilizando de manera flagrante sus armas, disparando cada proyectil a matar, directo al pecho o a la cabeza de los jóvenes”, dijo.

Fernández hizo un llamado a los efectivos de la Guardia Nacional a ponerse del lado del pueblo y respetar la soberanía de los ciudadanos, así como lo indica el artículo 328 de la Constitución. “No pueden seguir reprimiendo y asesinando a los venezolanos. El artículo 333 de la Constitución Nacional indica que los ciudadanos tienen derechos a defender la Constitución y eso es lo que hace el pueblo a diario en cada manifestación (…) Ustedes señores de la FAN tienen que ponerse del lado de la Constitución, si los mandan a asesinar o a reprimir tienen que ponerse de pie y decir que no. Ustedes Guardia Nacionales son el muro de contención entre la corrupción y el cambio, la paz y soberanía de los poderes que tanto claman los venezolanos”.

La Mandataria Capitalina indicó que este régimen asesino debe responder a muchas cosas que han pasado en Venezuela y si continúa con su aplicación de la Constituyente fraudulenta el pueblo responderá con el artículo 350 de la Constitución; porque el régimen tiene que dejar de menoscabar los derechos humanos.

“Cuántos inocentes no están presos por el hecho de pensar distinto, el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, es uno de ellos, tiene más de 2 años y 4 meses preso por disentir de un Gobierno Corrupto, es por ello que el pueblo seguirá en las calles exigiendo que se restituya el hilo constitucional, se realicen elecciones generales, se abra el canal para ayuda humanitaria, se liberen a todos los presos políticos y se desarmen a los grupos paramilitares que se encuentra asechando a la población”, manifestó.

La lluvia no detuvo la voluntad del pueblo venezolano que a grito elevaba sus consignas: ” No hay arroz, no hay harina en Miraflores lo que hay es cocaína”, “libertad, libertad” y “No queremos Constituyente, queremos es un nuevo Presidente”.

Continúan los allanamientos sin orden judicial

Asimismo, la Alcaldesa Encargada hizo un llamado a los efectivos de seguridad para que cesen los allanamientos ilegales. “Están deteniendo a jóvenes que se encuentran en sus casas, con sus familiares o en espacios públicos sin orden de aprensión, sin que estos ciudadanos hayan comentado algún delito”.

Fernández también solicitó esclarecer la condición en la que se encuentra Leopoldo López. “¿Por qué no se le permite la visita de sus abogados y sus familiares? ¿Acaso usted señor Maduro tiene algo que esconder en cuanto al estado físico de López? El país entero espera las respuestas”.



Nota de prensa