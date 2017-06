Publicado en: Opinión

Jun 24, 2017 7:03 pm

Me preocupa mucho que haya gente en Venezuela cifrando esperanzas en la intervención de organismos internacionales para echar a la satrapía madurista que desgobierna nuestra nación, pareciera que no se hubiesen enterado sobre la forma que se conduce el mundo diplomático, frente a las situaciones de hecho en los países, por más graves que sean los acontecimientos, es necesario traer algunos casos emblemáticos que recogen la indiferencia y la parsimonia, con la cual se conducen los organismos internacionales.

Por José Amalio Graterol Jatar / @paraguanamalio

En relación al horror vivido en Suráfrica desde 1910,cuando se impuso el apartheid contra los negros y que desparpajadamente en la década de los 50 se adoptó como política oficial,. La cual por acto electoral a partir de 1948 era parte de la política gubernamental de la República de Sudáfrica hasta principios de la década de 1980.Esa política fue muy criticada en el ámbito internacional y dio lugar a diversas sanciones económicas y de aislamiento por parte de numerosos países y ratificada por las instancias internacionales, pero no fue sino en 1992 que cesó el “apartheid” en Suráfrica. Nelson Mandela paso 27 largos años, cautivo, mientras a los organismos internacionales lo único que les falto fue emitir afiches conmemorativos de sus años de prisión.

El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda desde 1994, año en el que se eliminó al 75% de los tutsis. Millones fueron asesinados mientras la diplomacia solo servía para declaraciones formalmente enérgicas.

La historia de Libia bajo Muamar el Gadafi abarca un período de cerca de cuarenta y dos años, desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el 25 de agosto de 2011…Recibido y homenajeado en todas partes. Incluso Hugo Chávez le cedió completo un Hotel en Margarita para que instalara sus carpas e hiciera sus bacanales en nuestro país.

No hubo ninguna gestión internacional que diera el traste con el tirano de Libia, solo al fin una intervención de guerra lo arrojo, pero el pueblo libio está ahora igual o peor que con el dictador.

Con el apoyo del bloque soviético, Cuba pudo desarrollar uno de los sistemas represivos más sofisticados del mundo, sobre todo gracias al apoyo recibido del Ministerio de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana (Alemania Oriental), más conocido como la STASI. En un análisis del New York Times se comentaba que la STASI era superior y mucho peor que la Gestapo en lo que se refería a la opresión de su propio pueblo.

Cuba puede tener muchísimas fallas, pero su sistema de seguridad del estado continúa siendo uno de los mejores del mundo. Eso permite al gobierno castrista aplastar a las fuerzas opositoras, infiltrarlas y no permitirles hacer nada que pueda poner en riesgo la seguridad del estado y el poder del castrismo. El pueblo cubano quedo solo, mientras los organismos internacionales en elegantes celebraciones, le otorgan premios de reconocimiento a los tiranos.

El incidente de la OEA, mediante el cual el voto de repúblicas que representan más de 900 millones de habitantes, no tuvo la contundencia capaz de ayudar a Venezuela frente a la abstención de unos islas que no representan ni población, ni democracia, es el reflejo de la incapacidad de los organismos internacionales para ayudar a los pueblos en su lucha por la libertad.

El caso de Venezuela nos pertenece a nosotros, no esperemos ayuda de nadie, hagamos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo y si desde el exterior nos saludan, respondamos el saludo y anotemos quienes se oponen a los bárbaros y quienes esperan de ellos un cheque petrolero. Venezuela siempre ha sido generosa, pero cuando necesitamos, de ayuda surgen odiosas excusas en lenguaje diplomático, tales como autodeterminación de los pueblos, abstención para conocer bien del asunto, deben dialogar las partes, aunque una no haga sino violentar a su propio pueblo,, siempre ha sido así en el mundo. Entonces ¿por qué esperar de algo ilusorio?

A los venezolanos nos dieron por mucho tiempo la espalda los que disfrutaron de nuestro asilo y apoyo,, de nuestra generosidad y hay hasta países que sienten una carga el refugio a venezolanos perseguidos por el terror político, el hambre y el haberse abolido el sistema de salud para dar paso al jolgorio cubano con nuestras vidas.

Ante este panorama la pregunta clave es ¿podremos salir de esta situación? La respuesta es afirmativa, el apoya internacional es simbolícele mundo ya sabe a que se enfrentan los venezolanos, pero los sátrapas se enfrentan a un pueblo cuyas mujeres por cientos las detienen y torturan pero que no ceden ,no se amilanan, no se rinden. Unos jóvenes cuya valentía y decisión es capaz de vencer cualquier obstáculo y por encima de todo cualquier miedo y se enfrentan al terror de los cobardes a pecho abierto. Como serán de cobardes los tiranos que encarcelan a los muchachos en fuertes militares porque el culillo es demasiado grande. Si lo lograremos, con o sin apoyo internacional, con la fuerza de los venezolanos que saldremos de esta dictadura, solo nosotros con valor, arrojo, ingenio y fuerza de la razón y el verdadero patriotismo, no el de los patrioteros de cachucha y fusil sin corazón por Venezuela.

La tiranía está aterrada, la población ha reaccionado con un vigor extraordinario y la valentía de nuestra gente, tiene asombrados y horrorizados a los cubanos, que se enseñorearon en Venezuela. Saben que falta poco, los días finales los están viviendo, Venezuela siempre será Venezuela un pueblo digno y valiente, lo importante ahora es no distraernos en esperar ayudas que no llegaran, esta es nuestra nación, nuestro asunto, nuestro futuro, no vacilemos tenemos la fuerza de todo un pueblo frente a los sátrapas que pretenden eternizarse en el poder. El frio del miedo les recorre la espalda, los muchachos venezolanos desarmados se enfrentan a los asesinos y los vencerán. Los criminales saldrán corriendo, no hay armas para matar tanta gente, el coraje venezolano los expulsará del poder.