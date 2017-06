Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 24, 2017 7:12 pm

El coordinador regional del partido Primero Justicia en el estado Aragua, Richard Mardo, hizo un llamado a los ciudadanos en la región a conformar los Comités de Rescate de la Democracia de la unidad, en las zonas que aún no se han constituidos; y a través de asambleas, organicen las acciones pacificas para demostrar al mundo entero el rechazo a la constituyente.

Nota de Prensa

Informó que en Aragua el partido Primero Justicia está participando junto al resto de los partidos que conforman la unidad democrática, en las asambleas de ciudadanos, exponiendo las razones por las cuales no apoyan la convocatoria a la constituyente que realizó el presidente Nicolás Maduro y está presente en los más de 800 CDR de la unidad conformados en las 50 parroquias del estado Aragua.

Esta declaración la brindó el líder social del estado Aragua este sábado durante su participación en la concentración en honor al joven aragüeño, Fabián Urbina, asesinado el pasado lunes en el distribuidor Altamira de Caracas, cuando funcionarios de la GN atacaron a tiros una manifestación.

Mardo reprochó la acción del gobierno nacional de no frenar estos ataques contra los jóvenes venezolanos que están en las calles luchando por la libertad de su país, “ y son muchachos que en su mayoría no han conocido otro sistema de gobierno, sino el régimen de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro”.

En cuanto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, señaló que además de ser su convocatoria ilegal y violatoria de la Constitución, no solventara la crisis socia- económica y política que existe el país y que ha convertido a los venezolanos en sobrevivientes.

“La Constituyente no va resolverá los problemas que están atravesando los venezolanos, no va a solventar la escasez de alimentos, ni medicinas, no va a frenar la inseguridad; ni siquiera respetar los derechos constitucionales; solo sirve a Nicolás Maduro y al pequeño grupo que lo acompaña, que quieren asegurar su permanencia en el poder sin el apoyo popular”, expresó Mardo.

Precisó que es necesario la permanencia de los ciudadanos en las calles, en protesta no violenta, y con presión popular, expresando su rechazo hacia la Constituyente y exigiendo respeto a la Constitución.

“Así como la batalla de Carabobo selló la independencia de Venezuela, la lucha de la resistencia en las calles del pueblo aragüeño y de los venezolanos, sellará nuestra libertad definitiva y consolidará un sistema democrática, prospero para nuestra nación”

Señaló que la lucha que se viene emprendiendo en las calles desde hace 85 días es por la democracia, la libertad y los derechos de los venezolanos. “Hay que enfrentar y desconocer activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional, porque lo que está en riesgo es la República”.

El dirigente político expresó que la convocatoria del trancazo fue todo un éxito en la entidad, señalando que es una demostración que la ciudadana se está organizando para la protesta permanente que se está programando para los próximos días, donde aseguró que utilizarán todos los mecanismos de manifestación pacífica, “hasta lograr el cambio del régimen dictatorial y la restitución del hilo constitucional”, precisó Mardo