Jun 24, 2017 12:48 pm

Manifestantes en San Cristóbal estado Táchira, se movilizaron hasta el Cuartel Bolívar y lograron llegan sin impedimento de los funcionarios policiales.

La oposición convocó para este sábado una movilización para llevarle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, donde exigen el cese de la represión a los manifestantes.

¡EL TACHIRA NO SE RINDE! Nos preparamos para marchar en San Cristóbal. El llamado es a la FANB. No más asesinatos. No más represión. #24Jun pic.twitter.com/cguUVIDpT8

— Táchira Protesta (@TachiraProtesta) 24 de junio de 2017