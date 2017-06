Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 24, 2017 5:31 pm

En el marco de la conmemoración de los 196 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército, dirigentes nacionales de Voluntad Popular acompañaron a los venezolanos a la movilización #FANRebélenseContraElDictador, convocada por la Unidad Democrática para llevar un mensaje a la Fuerza Armada Nacional de deponer sus armas contra el pueblo, ponerse del lado de la Constitución y de actuar como lo hizo ese “ejército libertador” que luchó por la independencia y la libertad de Venezuela.

Nota de prensa

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, indicó que el objetivo de la actividad de hoy es instar a los miembros de la Fuerza Armada para que se unan al pueblo y rebelarse contra la dictadura. “Hacemos un llamado a la Fuerzas Armadas que se pongan del lado de la Constitución. Estamos aquí parados en La Carlota de manera pacífica, el mensaje es muy claro el día de hoy el pueblo de Venezuela le dice a la Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo a través de los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución. Nuestro mensaje a la FAN es ¡rebélense! Únanse al pueblo, defiendan a los venezolanos que exigimos libertad, #FANRebélenseContraElDictador”.

Guevara explicó que el llamado es a no cumplir ninguna orden que atente contra el orden constitucional y la violación de los derechos humanos. “La dictadura se sostiene con la colaboración de la Fuerza Armada, el día en el que la FAN le retire el apoyo a Nicolás Maduro por no ser un presidente legítimo, por haber mandado a asesinar jóvenes, por estar cambiando la Constitución sin consultar a nadie, por haberle quitado el derecho al pueblo a elegir, estaremos un paso más delante de restituir el orden constitucional. No es un golpe de Estado, es dejarle claro a Nicolás Maduro que la Fuerza Armada no va volver a cumplir una orden para alterar el orden constitucional como la de asesinar jóvenes, reprimir manifestaciones y mucho menos respaldar y darle soporte a la constituyente falsa que Maduro quiere imponer”.

En ese sentido, el coordinador político nacional encargado, diputado Juan Andrés Mejía, indicó que los componentes de la FAN deben cumplir su rol en defensa de la democracia y dejar de ser “escoltas” de Nicolás Maduro. “Estamos en el día 84 de resistencia pacífica, 84 días que han sido duros en los que hemos visto a casi 80 venezolanos perder la vida a manos de la represión y pesar de eso el pueblo sigue de pie, sigue alzando la voz y hoy 24 de junio, día de la Batalla de Carabobo, pero también el Día del Ejercito, la idea es darle un mensaje a la Fuerzas Armadas que hoy conmemoran su día para que entiendan que la represión no puede continuar. Hemos visto una actuación vil, triste, lamentable por parte de la Guardia Nacional, a la que ahora se le suma una actuación muy triste de la aviación que el día lunes cobró la vida de David Vallenilla. En todo caso, hoy la FAN tiene que entender que ese Ejército Libertador que libró a 5 naciones, que luchó por la independencia y la libertad de nuestro país, tienen que ponerse del lado del pueblo, no pueden seguir siendo los escoltas de Nicolás Maduro, no pueden seguir siendo los escoltas de un dictador que lo único que quiere es seguir robando y gozando de privilegios mientras el pueblo pasa hambre, pasa trabajo, no consigue medicamentos y lo mata el hampa en la calle todos los días”.



Mejía insistió que es la hora que el Ejército actué en el marco de la Constitución. “No estamos llamando a una insurrección militar sino a que se defienda la República y a la única Constitución que tenemos, esa propuesta fraudulenta de la Constituyente no va porque no ha sido consultada con el pueblo. Quienes lucharon por la libertad de nuestro país, ahora tienen que continuar con ese legado, no permitan que unos pocos oficiales manchen el honor de una Institución. Hoy el pueblo está en las calles dándole un mensaje muy claro a ustedes que están en los cuarteles, llegó el momento, llegó la hora de ponerse del lado de los venezolanos”.

El coordinador nacional encargado adjunto de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, consideró que a 196 años después de la Batalla de Carabobo, hoy en Venezuela se está librando otra lucha histórica por la libertad y la democracia. “Hoy se cumplen 196 años de la Batalla de Carabobo y no es poca cosa. La Batalla de Carabobo fue la que nos dio la independencia, si Venezuela parió a tantos próceres en el siglo XIX, pues en el siglo XXI también ha parido otros próceres que no son militares, sino jóvenes civiles, que están arriesgándolo todo por recuperar la democracia. Son esos héroes que se mantienen firmes, nosotros nos mantenemos en las calles los días que sean necesarios hasta recuperar el hilo constitucional. Seguimos en la calle, dando la lucha contra la dictadura como la dieron los próceres en la Batalla Carabobo”.

Toda Venezuela dice #FANRebélenseContraElDictador



Los diputados de Voluntad Popular Sonia Medina y Sergio Vergara encabezaron movilización desde el Obelisco de San Cristóbal en el estado Táchira, desde allí insistieron que la calle es el mecanismo de presión fundamental para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. “Táchira en el día 85 de resistencia, dice desde la calle: #FANRebélenseContraElDictador. Calle y presión popular son necesarias para salir de la Dictadura. A 85 días de resistencia legítima y pacífica en San Cristóbal tenemos la certeza de que lograremos la libertad”, expresó Sonia Medina.

El diputado Sergio Vergara informó que una comisión fue atendida por el jefe de estado mayor de la Zodi, el general José Celestino González, a quien le pidieron les dé información sobre el paradero de los dos jóvenes secuestrados hace dos días en el estado Táchira. “Queremos saber sobre el paradero de Pablo Parada y de Daniel Beltrán que se encuentra desde hace dos días secuestrado por la FAN y los cuerpos de seguridad del Estado, le hemos pedido que nos permita conocer dónde están estos jóvenes y que puedan ser vistos por sus familiares y por sus abogados”, explicó.

Desde la Redoma La Floresta en Maturín, el dirigente regional de Voluntad Popular en la capital monaguense, Luis Machado, aseguró que hoy Monagas vuelve a la calles en resistencia pacífica para exigir no más muertos y represión a los cuerpos de Seguridad del Estado. “Hoy 24 de junio en Monagas salimos a las calles a exigir #FANRebélenseContraElDictador. Monagas, tierra de Libertadores, exigimos no más muertos, ya basta”.

Por su parte, el coordinador regional en Yaracuy, Gabriel Gallo, acompañado del activista juvenil Hasler Iglesia, encabezó tractorazo en el municipio Manuel Monge de la entidad. “Hoy 24 de junio, día de la victoria de la batalla de Carabobo y San Juan bautista, los sectores productivos del estado Yaracuy se concentraron en diversos puntos del municipio para llevar un mensaje claro a quienes están gobernando, porque han olvidado al pueblo, a los productores, que son la razón por la cual no hay alimentos en Venezuela y porque no estamos de acuerdo con el fraude constituyente que pretenden imponer”.

Los zulianos marcharon hasta el Cuartel Libertador para emplazar a las FAN que se sumen a la activación del artículo 350. El concejal de Maracaibo, Ángel Machado, acompañado de la Dirección Regional de Voluntad Popular, dirigentes políticos de otros partidos de oposición, estudiantes y la sociedad civil zuliana, rechazó asesinato de jóvenes a manos de los cuerpos de seguridad. “En 85 días de protesta, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) nos ha recibido con perdigones, gases lacrimógenos y hasta balas, pero desde el Zulia le decimos a la Fuerzas Armadas que cumplan con la Constitución y se desmarquen de la actuación violenta de la GNB. Al Ejército venezolano le decimos que desde la Unidad Democrática activamos el artículo 350 de la Constitución y tienen en sus manos la posibilidad de frenar el derramamiento de sangre desconociendo las órdenes de sus generales. A la Guardia Nacional les recordamos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el pueblo venezolano no dejará las calles hasta lograr la libertad”, señaló.

El concejal del municipio Heres en el estado Bolívar, Roniel Farías, denunció fuerte represión en la manifestación en Ciudad Bolívar. “Nuestro mensaje a la FAN es ¡rebélense! Únanse al pueblo, defiendan a los venezolanos, #FANRebélenseContraElDictador. Desde Ciudad Bolívar le decimos a la FAN no sigan sosteniendo al dictador. ¡Protejan al pueblo!”.