Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 25, 2017 10:25 pm

Cumpliendo con la agenda nacional de la MUD se realizo un planto en protesta porque no queremos la constituyente, si el gobierno quiere dialogo que la elimine que cumpla con los cinco puntos del vaticano los cuales son; apertura de canales humanitarios, respeto a la A.N, restitución del hilo constitucional, libertad de los preso políticos y elecciones generales. Asevero Rafael Duran Coordinador de la MUD Lagunillas

Nota de prensa

No queremos mas muertos , no queremos mas represión en Venezuela nos están matando a los jóvenes en la calle por salir a pedir un país con oportunidades un futuro, por salir a pedir libertad y democracia para Venezuela, ya el régimen lleva 78 muertos de Maduro por exigir elecciones es que Maduro nos elimino el derecho a la comida ahora nos pone a comer yuca , masa y auyama por eso estamos en la calle y nos mantendremos en ella hasta que este régimen se valla del poder y llegue un gobierno de transición de acuerdo nacional.. Señalo Duran

Es que hoy nos encontramos cumpliendo con la agenda de la MUD, a la sociedad los invitamos le decimos que esta no es la única actividad que estaremos realizando, estamos decididos es de detener la ANC fraudulenta y la vamos a detener constitucionalmente con los artículos 333 y 350 que respalda. Aseguro Albert Gonzales Concejal Suplente de UNT

Por eso le hacemos la invitación a que se sumen “la constituyente” no es un problema que afectara solo; a los políticos o que solo afectara a los empresarios, ganaderos la constituyente nos afectara a todos porque es la transformación completa del estado para convertirnos en súbditos, por eso los invitamos a que estén muy atentos al próximo 5 de julio donde estaremos realizando la marcha mas importante e impresionante del Municipio Lagunillas que nos estaremos concentrando con los muchachos generación libertad a partir de la 3 pm desde el estacionamiento del Simón Bolívar de Tamare. Comento González.

Nos encontramos dejando un mensaje claro a todos los ciudadanos lo primero que tiene que saber que estamos en desobediencia civica y ciudadana con el respaldo de la gente por supuesto para rechazar la constituyente, rechazar la dictadura y para abrir paso a la libertad nunca habíamos estados tan cerca de conquistar la libertad en el país como lo estamos haciendo ahora y ustedes que están en su casa que nos están viendo “no tengan miedo de salir a la calle téngale miedo a que puede pasar sino no sale a la calle a defender la libertad y la democracia de nuestro país” . Agrego Marcos Rodríguez de Vente

El llamado es a todas las personas del Municipio Lagunillas y de toda Venezuela no se quede en su casa el futuro de Venezuela esta en sus manos “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy “y al señor Nicolás maduro desde acá el estado Zulia en la COL te decimos te vas, te vas. No hay constituyente que valga nosotros tenemos una constitución que vamos hacer respetar y tu única opción es renunciar la vía mas fácil para que se acabe la represión y cese la violencia, que cese la persecución hoy aquí los ciudadanos en Lagunillas estamos plantados en forma de rebeldía y le decimos se acabo no mas! . Enfatizo Rodríguez

Aquí estoy no solamente como concejal, no solamente como mujer que es le nombre de Venezuela si no también como sociedad que padecemos los venezolanos durante 18 años pero que se ha agudizado en estos últimos años y en este último mes estamos a 36 días de una bifurcación de ahora o nunca de democracia o dictadura a si que llego la hora, donde la MUD pueda llamarse mesa de unidad social donde todos nos unamos a todas esta actividades que se convocan. Recalco Mónica Padrón de UNT

Estamos desde este plantón donde todos los ciudadanos vienen a expresar toda su inconformidad, donde todo ciudadano que quiera un cambio sale a la calle porque este es el momento a llegado el punto que Venezuela le dice a Nicolás Maduro que no siga gobernando a llegado el punto que todos los venezolanos hemos coincidido en la calle para sacar una dictadura porque vamos a rechazar todas las muertes, todas las persecución vamos a rechazar también la constituyente el hecho de que los venezolanos hoy quieren elecciones y no pueden votar. Añadió David Bohórquez de VP

Hacemos el llamado a todo venezolanos que nos ve, que a un sigue en su casa dejen de quedarse allí con los brazos cruzados viendo televisión esperando que un erudito del cielo en el país la situación la cambiamos los venezolanos en la calle, las mujeres, los hombres , los estudiantes, los jóvenes todos luchando por Venezuela porque el país hoy necesita el sacrificio de cada uno de nosotros ; “ un día un par de hora a la semana no nos quita nada dejemos, la conformidad salgamos a la calle es el momento de luchar . Explico Bohórquez

Nos motiva el estar acá la libertad del país evitar que siga el comunismo la dictadura del régimen y su banda el hecho de que salgamos a protestar y en vez de recibir apoyo recibimos es represión de una GNB entregada que no respeta el mínimo derecho humano , es que nos motiva el estar aquí el hambre que esta pasando nuestro pueblo me motiva el estar aquí la cantidad de niños que están muriendo por la falta de medicina ,, la cantidad de ancianos desamparados , la cantidad de jóvenes que sin ninguna esperanza , ni futuro al ver que estudian y se gradúan donde que van hacer en este país dominados por un salario pírrico que no supera los 20 dólares mensuales lo que se gana en unas hora en otra parte del mundo los lleva a trabajar como obreros. Osvaldo Hernández Sociedad Civil

Que nos motiva ver la indolencia de algunos en Ciudad Ojeda la gente tiene que entender que esto es una dictadura, que acaba con el país y nuestra generación (mayores de 35 a 50 años) también debe salir a participar acompañar sin miedo a los jóvenes libertarios que están dando la vida por Venezuela es momento de salir a la calle. Dijo Hernández

Se pudo conocer que en el desarrollo del plantón se sumaron espontáneamente a protestar en las calles ”los sectores populares” aledaños a la Av. 41 en la carretera “N”, donde se colocaron durante el transcurso del día hasta horas de la tarde cuando organismos de seguridad se presentaron en el sitio desplegaron un dron de vigilancia, posteriormente los manifestante se retiraron y los cuerpos de seguridad despejaron las vías.

Por: Lic. Hendrik García / Comunicador Social

Ciudad Ojeda 24 /06/2017