Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 25, 2017 8:57 am

El abogado del partido Social Cristiano COPEI, Profesor Universitario y dirigente de ese partido José La Rosa señalo que en Venezuela se está configurando la Pena de Muerte de Facto.

Nota de prensa

El uso indiscriminado de la fuerza de manera desproporcionada, la utilización de Armas de Fuego, el uso de Sustancias Toxicas, la aplicación de Tortura o Castigos Crueles, inhumanos o degradantes, pero lo que es peor, dar muerte a manifestantes que reclaman sus derechos contemplados en la constitución, está configurando la aplicación de la Penas de Muerte de Facto en Venezuela. Así lo expreso el Abogado Penalista Dr. José La Rosa, quien al mismo tiempo manifiesta la violación flagrante del Artículo 43, del texto fundamental, los tratados, pactos y convenios internacionales, suscritos por Venezuela en materia de Derechos Humanos.

Mas de ochenta (80) muertos, y en casi todos los casos se encuentra involucrada la GNB, PNB y otros órganos de seguridad del estado, quienes han estado en pleno conocimiento de la lesividad que causan sus actuaciones; la excusa de la obediencia debida, o que están cumpliendo órdenes superiores, para actuar de tal forma, no aplica en estos casos de brutal represión. Los autores intelectuales de estos crímenes están al descubierto, que no piensen que los “Jefes” (autores intelectuales) saldrán en su defensa, más bien dirán a los medios de comunicación que ellos no tienen nada que ver en eso y que dichos crímenes, son a Motus Propio, es por eso que serán ustedes los chivos espiatorios de tamaña masacre, que enluta al pueblo venezolano, tales como el de Pernalete, donde fueron capaces de violar el protocolo de disparo de Bombas Lacrimógenas, donde en vez de disparar al aire, dispararon de frente y en línea recta hacia los manifestantes, esto significa convertir esa arma diseñada para otros fines, en un arma letal.

Dijo La Rosa, las imágenes que recorren el mundo, son escandalosas, Guardias Nacional Bolivarianos disparando directamente con sus armas de fuego, se suman al expediente de la barbarie y muchas cosas más que los guardias y policías tendrán que enfrentar y rendir cuentas ante la justicia tarde o temprano, no debe quedar ninguna muerte impune, es hora de parar la violencia, estamos en una línea muy delgada que después de cruzarla, será muy difícil regresar.