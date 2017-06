Publicado en: Actualidad, Nacionales

La activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, denunció desde las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde que por vigésimo primer día consecutivo no permiten la entrada a la visita familiar del líder venezolano y preso de conciencia Leopoldo López y responsabilizó al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, así como también al director de la cárcel, capitán de Navío José Boston Silva por la violación de los derechos fundamentales de su esposo.

“Vladimir Padrino López tiene que responder por la vida de Leopoldo, que explique la denuncia de Leopoldo de que lo torturan. Hoy hay 391 presos políticos que también reciben tratos de tortura por parte de militares. Me pregunto dónde está el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Tienen que estar aquí constatando la situación de Leopoldo”.

Luego que se diera a conocer la denuncia realizada por López a través de un video publicado por su esposa, donde grita que lo están torturando, Tintori ha insistido a las autoridades de Ramo Verde que se le permita tanto a la familia como a los abogados constatar la situación del principal líder venezolano que hoy se cumplen 21 días y 80 días, respectivamente, sin que les dejen pasar.

“Nuevamente estoy en Ramo Verde y no me dejan pasar, no me dan ninguna razón, solo nos colocan dos piquetes de la GNB y no nos dan respuesta. Hasta cuándo el régimen va a seguir violando los derechos fundamentales de Leopoldo. Vengo a exigir que me dejen ver a mi esposo y lo que hacen es reforzar con otro piquete”, expresó Tintori.

Por más de cuatro horas, Tintori esperó en la cárcel militar para que le permitan el acceso. También hizo un llamado a la Iglesia y a las organizaciones internacionales, a la Cruz Roja y a la CIDH para que se pronuncien ante la medida arbitraria de aislamiento e incomunicación en contra de López.

“Desde aquí le pido a la Iglesia que se pronuncie. Si esto pasara en cualquier país del mundo, ya la Iglesia estaría aquí. A ningún preso le pueden quitar su derecho a la visita y a Leopoldo cada día le han disminuido los mínimos derechos que le tienen que respetar a un preso, para intentar doblegarlo, porque le tienen miedo a sus palabras, al liderazgo que tiene y al llamado que ha hecho a la calle y protesta pacífica”, agregó.

El viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su exigencia de que se permita constatar el estado del líder de Voluntad Popular. “Ante esta nueva denuncia reiteramos nuestra exigencia de visitar a @ leopoldolopez en Ramo Verde así como que su aislamiento se levante ya”, escribió en su cuenta en tuiter.

Sobre las fotografías de López publicadas por el diario oficialista Últimas Noticias la noche del viernes, Tintori exigió a los directivos que cese la manipulación de información falsa, que conllevan a los delitos de difamación e injuria. “Basta de manipulación, basta de burlarse de los venezolanos. Están jugando con la vida de los venezolanos, con la vida de Leopoldo. Expresen cómo está Leopoldo de verdad, no manipulen y publiquen fotos que son de hace tres meses. Dejen ver a Leopoldo, la gente quiere verlo, quiere escucharlo, quiere saber cómo está”.

Durante los más de 40 meses de encarcelamiento injusto del preso de consciencia han sido múltiples las denuncias de violación a sus derechos fundamentales por parte de sus carceleros, no obstante, es la primera vez que de boca del propio López se manifiestan actos de tortura, pidiendo que “denuncien”. Esto ocurre luego que el líder político filtrara desde Ramo Verde sendos videos en los que llamaba a los venezolanos a mantener activa la protesta permanente de calle e instaba a los militares venezolanos a desconocer las órdenes de reprimir a los manifestantes.

