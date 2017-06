Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 25, 2017 9:01 am

El Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y padre jesuíta, Arturo Peraza se pronunció este domingo contra el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que pretende imponer el Gobierno de Nicolás Maduro e indicó que es “claramente violatorio”.

Recordó que hay un grupo del chavismo que es fiel al proceso correcto para la activación de este mecanismo por lo que considera que existen divisiones entre el oficialismo.

A su juicio, la ANC de Maduro “es excluyente” porque no existe proporcionalidad entre representantes y electores y además hay sectorización. Para explicar esto, ejemplificó diciendo que no es justo que en el estado Zulia, que cuenta con 900 mil votantes, se tenga posibilidad de elegir solo a dos constituyentistas, mientras que otras regiones de menor peso poblacional puedan elegir tres representantes.

Señaló que Venezuela está en una situación “muy oscura, dolorosa y de incertidumbre”.

Por otra parte, Peraza envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). “Yo espero que la Fuerza Armada entienda que este no es su papel y que su papel es defender al pueblo”.

Sobre el caso de los estudiantes detenidos en Ciudad Guayana por protestar, expresó que es una detención muy injusta.

Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa Diálogo Con de Carlos Croes transmitido a través de la señal de Televen.

“Pañitos de agua caliente”

Entre otras cosas, Peraza se refirió a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps) que distribuye el Gobierno. “Con los clap no hay solución, el Gobierno no entiende que es un pañito caliente que al final no soluciona nada”, expresó.

Señaló que ya hay sectores como San Blas y en La Guaira donde se está presentando descontento debido a la grave crisis económica y la falta de alimento, cosa que dijo no se había presentado antes. “Ahorita tenemos problemas de gas y eso es muy grave, hay mucha gente que tiene cocinas eléctricas pero la mayoría depende del gas”.