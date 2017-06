Publicado en: Nacionales, Titulares

Jun 26, 2017 9:50 am

El artista gráfico venezolano Alex Siniscalchi no deja de lamentar la situación de confrontación que vive su país, así como la fuerte crisis que afecta a todos sus coterráneos, por lo que quiso dar su aporte a través de su marca CCSTENCIL, con la cual realizó el diseño de la icónica valla ubicada al final de la avenida principal de Las Mercedes, Caracas, como un reconocimiento y obsequio a toda Venezuela, llevando además un mensaje de fuerza y esperanza. Vale resaltar que CCSTENCIL no cobró honorarios por la obra.

Nota de prensa

“Una vez más CCSTENCIL nos deja un mensaje gráfico y contundente en una de las vallas más importante de la ciudad de Caracas. En medio de la oscuridad, en una guerra desigual, le dejamos a la capital y a toda Venezuela un reconocimiento más por estos tres meses de protestas continuas. Siempre nos hemos pronunciado de la forma en que lo sabemos hacer. Si hay algo que necesitan las calles de la ciudad son mensajes de paz. Que sea el arte y la cultura siempre el primer y milésimo paso que dé oxígeno a nuestra golpeada sociedad para que avance hacia el desarrollo, sin dejar atrás los valores, la justicia, la paz y el amor por el prójimo”, expresó Alex Siniscalchi.

La valla denota en sus colores de splash un lado de tonos azules, del otro lado tonos rojos y en el medio una chica con pose de Libertad, respiro y paz, porque para el artista “Venezuela es una mujer, humilde, soñadora, regia pero noble a la vez, su mente sueña en infinitos colores, idiomas y sabores, ella resiste lo que le tocó vivir, porque sabe que se levantará más fuerte”.

Alex Siniscalchi cuenta con una amplia trayectoria como artista gráfico. Comenzó como “Artista Activista” en el año 2004 y cuando apenas tenía 17 años de edad pintaba murales. Dirigió varias obras importantes con el municipio de Chacao, haciendo la consigna utilizada por el ex -alcalde Emilio Graterón: “Paz, Respeto y Tolerancia” uniendo a todos los artistas urbanos de Caracas en un sólo mural. Participó tres veces en el renombrado festival “Por el medio de la calle”, así como en grandes campañas como la de ACNUR “Ponte en sus zapatos” de La Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente CCSTENCIL está llevando a cabo su segunda exposición en Miami, EEUU, titulada “La Peste de Caracas”, conformada por doce cuadros realizados con pintura en aerosol y acrílico sobre lienzo impreso de 135 x 105cm. Se exhibe en la galería Nomad Tribe ubicada en la zona de Wynwood y estará abierta al público hasta el 8 de julio. “Le coloqué ese nombre a la exposición porque yo le llamo así al presente de mi país, porque la miseria, el hambre y la muerte reinan en el lugar. Esta nueva serie de cuadros representa la desidia, el dolor, la farsa, la descomposición y el deterioro de una sociedad enferma”, explicó el artista.

“No es la música, no es el grafiti, no es teatro, no es la literatura, no es la escultura, no es el poema, no es uno, ni el otro, es el arte cómo ente viviente el que comunica todos los mensajes que los artistas queremos gritar, en idiomas cifrados que cada quien interpreta a su manera. No hay manual para entender el arte, pero mágicamente hay obras que nos llegan a todos juntos”, añadió el creador de CCSTENCIL quien además ha realizado diseños para organizaciones como Amnistía Internacional, Un Mundo Sin Mordaza y PROVEA.