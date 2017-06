Publicado en: Opinión

Jun 26, 2017 8:45 am

Según las últimas encuestas publicadas por Datanalisis en las redes sociales, más del 85% de los venezolanos querría la salida de Maduro del gobierno, califican mal su gestión. Jóvenes y adultos que no ven futuro en el país, siguen huyendo, se pierde parte importante de nuestro capital humano y social, lo que empeora las condiciones de desarrollo. Paralelamente se nota frustración colectiva porque la oposición no ha encontrado una fórmula para lograr ese deseo de la mayoría.

“ANIMALES POLITICOS” CASTRARON INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD

La “habilidad” de los “animales políticos” venezolanos, en cuya lista hay ex alcaldes, ex gobernadores, ex presidentes difuntos, llamados así por los aduladores de oficio, a quienes les encanta le soben el lomo, ha sido usar los dólares de PDVSA para “solucionar” las necesidades de personas y grupos, a cambio, que nadie cuestione ni pregunte por el mal uso que dan a los fondos públicos. Con esa criminal practica han castrado la iniciativa natural que debe tener toda sociedad para solucionar sus problemas, incluyendo los políticos, económicos y sociales. Ahora sin los dólares, esos “animales políticos” que tienen más de parásitos que de fieras y aduladores no saben qué hacer, porque ninguno de ellos tomo en serio su rol.

PROPUESTAS AL CNE SON COPIAS COMO RACIMOS DE CHORIZOS

Los programas entregados por los candidatos a la hora de inscribirse ante el CNE son una prueba irrefutable de la falta de compromiso de estos “animales políticos” con el país, esta forma de fraude político consiste en entregar copias de copias de “programas de gobierno” en cada elección, sin que exista ningún plan con objetivos ni mecanismo de rendición de cuentas. Puro formalismo repugnante de irresponsabilidad política.

DESEOS NO PREÑAN, SINO PLANES CONCERTADOS CON LA SOCIEDAD CIVIL

Gracias a la castración causada por esos “animales políticos” el grave problema de Venezuela hoy es que no cuenta con personas comprometidas en hacer planes para solucionar sus problemas, esa es la razón por que la dirigentes, en vez de presentar planes para lograr la salida de Maduro, como objetivo político, construidos en conjunto con la sociedad civil, solo llegan a presentar “deseos”. Uno que se lee con frecuencia en las redes, dice: Maduro debería renunciar. Estas personas parece no haber entendido que objetivos políticos como ese, solo se logra con un plan concertado entre los factores políticos y la sociedad civil. Para lograr esta integración en favor de objetivos políticos, debemos reemplazar en el cerebro colectivo 67 años de populismo y facilismo posicionado con la venta fraudulenta de deseos, por el método de planificación estratégico que es el único que garantiza el logro de resultados como ese de la salida de Maduro o cualquier otro que se plantee la sociedad.

CIUDADES, ESTADOS Y EL PAIS, VICTIMAS DE LA FALTA DE PLANES

Lo mismo que pasa con el deseo de la salida de Maduro, pasa con el deseo de la población en superar la crisis de las ciudades, estados y el país, los dirigentes no tienen respuestas para solucionar sus problemas y crear las condiciones para lograr el desarrollo socio económico, se acostumbraron a manejar los recursos públicos sin planes, sin permitir la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y control, lo que ha resultado en un gran desastre. Las ciudades están a la deriva sin planes estratégicos para lograr sus objetivos de desarrollo socioeconómico en los que los ciudadanos sean los protagonistas del desarrollo. No se convocan los Consejos de Planificación Local en los municipios, ni los Consejos Estadales, alcaldes y gobernadores no cumplen el artículo 299 de la constitución, se hacen los locos, y el presidente de la Republica ni se diga, su improvisación en el manejo de los recursos públicos es algo peculiar, de allí el caos que juntos han creado.

SALIDA DE MADURO Y DE LA CRISIS ESTA EN LOS PLANES

Todo parece indicar que Maduro no saldrá por el simple deseo de la mayoría, que para lograr ese objetivo debe haber un plan concertado entre la sociedad civil y los factores políticos, igual que debe hacerse para lograr sacar a Venezuela de la crisis y lograr el desarrollo socioeconómico de sus ciudades y estados. Cualquiera que desee estos objetivos, debe empezar a exigir a los responsables políticos presenten ante a la sociedad sus planes, pero no de la forma que lo hacen ante el CNE, solo para cumplir un formalismo, sino planes de verdad concertados con los factores de la sociedad civil previamente convocados, garantizando una amplia consulta y participación ciudadana, esa es el único método que nos garantizara el logro de esos objetivos.

Si es cierto que la mayoría quiere la salida de Maduro, como dice Datanalisis, que superemos la crisis socioeconómica y que Venezuela sea un país rico de gente prospera, donde podamos crear muchos buenos empleos, mayor valor agregado, mediante la transformación de materias primas en productos terminados, mejorar la calidad de vida, con buenos servicios públicos y privados y con ello fortalecer la economía nacional que permita una justa distribución de la riqueza, entonces debemos decirle a quienes solo se dedican a expresar sus deseos, que para convertir esos deseos en resultados concretos, debemos hacer los planes y fijarlos como objetivos específicos de esos planes, aplicar las estrategias correctas y así lograr esos resultados esperados.

CIUDADES Y PAISES SUPERARON SUS PROBLEMAS CON PLANES

Cientos de ciudades y países pasaron por problemas políticos y crisis como la nuestra y todos sin excepción los lograron superar con planes no con deseos.

¿Habrá alguien que nos dé una mano?. No sigamos siendo víctimas de los llamados “animales políticos”. Para salir de Maduro, de la crisis y lograr el desarrollo del país, Venezuela necesita líderes capaces y honestos con planes no con simples deseos por más “animal político que pretenda ser” o lo llamen así intelectuales o aduladores que gustan le soben el lomo.

Si compartes lo expuesto en este documento envíalo a tus contactos y suscríbete en www.propuestapais.org

Fundación Propuesta País

Néstor Rincon

Presidente