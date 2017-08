Ago 25, 2017 9:23 pm

Los habitantes de El Guayabo y Encontrados del municipio Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo, recibieron con emoción al líder del Zulia y fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales. La multitud entusiasmada vitoreaba al ex gobernador del estado por su presencia.

Nota de prensa

“En estos momentos no hay luz en la zona, como casi no hay agua en ninguna parte. Primero le decimos al que gobierna el Zulia y luego al que gobierna Venezuela: adiós luz que te apagaste. Pues todo el Zulia está apagada. Ahí está el hospital abandonado, sin médicos, sin medicinas, sin nada. El hospital de Santa Bárbara y todos los hospitales del Zulia eran mejores que una clínica privada, pero los destruyeron. La gente llegaba a un hospital, a un centro clínico, y las instalaciones eran bellísimas, habían profesionales de medicina de todas las especialidades, servicios y medicinas”.

Rosales indicó que más de tres mil escuelas que se construyeron en el Zulia, durante su gestión, fueron destruidas, inclusive a algunas las pintaron de rojo para quitarle la placa que decía Manuel Rosales. En la misma situación de precariedad está la vía Machiques-Colón, donde se nota el abandono y el descuido, como en las principales carreteras de la región. En el caso de los ríos que fluyen en el Sur del Lago, Rosales, expresó que no han tenido mantenimiento en sus cuencas.

Recordó la diversidad de programas sociales que se implementaron en su gestión como los mercados populares, mejoramiento de vivienda, Rueda Seguro para el transporte público, el programa Signo Vital para las intervenciones quirúrgicas a personas con problemas de salud. “El programa de útiles escolares donde ayudábamos a las familias con la adquisición de las listas escolares, el de alimentación escolar desde las escuelas, el programa de laboratorio de computación en las escuelas, el programa de apoyo a los pequeños comerciantes y a los pequeños empresarios. Todos esos programas los desaparecieron, ya no existen”.

El líder zuliano enfatizó que Eveling de Rosales será la gobernadora y por ello ahí estará para garantizar que se cumpla lo que se le promete y lo que se le dice al pueblo de Catatumbo y del Zulia.

“Han acabado con todo en la región. Ya el Zulia no es el estado más poderoso de Venezuela. Pero, como dije hace unos días, a ese señor que está en el palacio de Gobierno en Maracaibo, le estamos contando los días, porque los vamos a sacar de allí a punta de votos en el próximo proceso electoral. Por eso tenemos una alianza, primero con el pueblo, unidos con los partidos Copei, MAS, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico, Acción Democrática; y Un Nuevo Tiempo”.

Rosales indicó que cuando regresó después de estar en el exilio y luego en la cárcel, la gente le pedía postularse a la Gobernación, sin embargo, no le permitieron inscribir su candidatura. “¡Pero no importa, aquí estoy para llevar a Eveling a la Gobernación del estado Zulia! Porque ese personaje que está en la Gobernación que ya la gente no sabe ni como se llama, que no lo ven porque no sale de allá de su aire acondicionado, cree que seguirá allí. Y está equivocado, porque el Zulia es un pueblo rebelde. Queremos que vuelva el progreso, la prosperidad, el desarrollo, la felicidad y el desarrollo de Catatumbo, el Sur del Lago y el Zulia. ¡Ganaremos todas las gobernaciones del país hasta lograr un cambio en Venezuela!”.