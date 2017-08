Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ago 26, 2017 11:00 am

Para el dirigente de Voluntad Popular, Aarón Rodríguez Moro, al régimen de Nicolás Maduro le quedará difícil explicar ante el país y el mundo, de dónde salieron los 8 millones de votos que supuestamente obtuvieron en pasado 30 de julio “en la fraudulenta jornada electoral que pasará a la historia como uno de los más oscuros episodios,” con el cual el régimen castro-madurista impuso una espuria asamblea constituyente.

El activista del partido naranja hizo un llamado a la población civil a cerrar filas en torno a las elecciones regionales para elegir la mayor cantidad de gobernadores demócratas, advirtiendo que no será una batalla fácil, pues es conocida la parcialidad política del ente electoral venezolano en favor del oficialismo.

“Nosotros no estamos acudiendo a las elecciones porque creamos en el ente comicial, nosotros hemos decidido pelear esta batalla primero porque somos demócratas y creemos que el voto es el arma del hombre civilizado, y en segundo lugar porque sabemos que es una batalla que ganaremos ampliamente si acudimos masivamente y si no dejamos espacios para la trampa. Esto ya lo hemos hecho, no es la primera vez que les ganamos. Recordemos aquel diciembre cuando escogimos a nuestros parlamentarios de la Asamblea Nacional; podemos volver a hacerlo”.

Rodríguez precisa que en una guerra hay muchas batallas. Que algunas de ellas se ganan y otras que se pierden, pero que es mejor perder las batallas peleándolas que entregando los espacios sin luchar.

“La consolidación de la fraudulenta constituyente es una de esas batallas que en apariencia perdimos. Todavía hay mucha gente desanimada. Pero si esa batalla se ganó o se perdió se verá a mediano plazo, pues yo creo que el gobierno perdió más instalando ese circo constituyente y cometiendo toda clase de atropellos al tomar en asalto, militarmente, el espacio de la Asamblea Nacional, de lo que la gente entiende. Hay veces que perdiendo se gana, así como hay batallas que ganándolas es más lo que se pierde que lo que se gana”.

El dirigente carabobeño cree que ya es hora de que los venezolanos dejen atrás el desánimo para continuar luchando por la democracia en Venezuela, pues la indiferencia en estos momentos podría ser muy costosa en términos de las libertades que día a día se pierden.

“¿A quién cree la gente que beneficia el que estemos desmovilizados? Evidentemente el gobierno quería enfriar la protesta a costa de lo que fuese, sin importarle si en su intento asesinaban a la juventud en las calles. Por eso se inventaron el Plan Zamora, con todo el terror de los juicios militares a civiles y la persecución al liderazgo disidente. Por eso tratan por todos los medios de descalificar a la oposición, incluso dando a entender que ésta negocia secretamente con ellos. Por eso guardaron el anuncio del llamado a elecciones para ese momento específico, formaba parte del plan. La idea de todo: sembrar la duda, y con ella desmovilizar a la gente”.

Asegura que tal vez la batalla más grande que el régimen venezolano, asesorado por la inteligencia cubana, desarrolla en estos momentos se libra en la mente de los ciudadanos, lugar donde están las emociones.

“Ellos hacen todo por desalentarnos. El cinismo y la aparente seguridad con la que hablan en sus programas oficiales, la forma impune con la que actúan, la represión desmedida para infundir miedo, la humillación fundamentada en las necesidades de la gente, la utilización del ‘sapeo delator’ para sentir que en todas partes nos observan, todo un diseño para paralizarnos a partir del terror”.

“Si sientes que ya todo está perdido, posiblemente el gobierno está logrando lo que se propuso en ti, es necesario romper con eso. Reconocer que somos más, que juntos somos más fuertes aunque ellos tengan secuestradas las armas que deberían defender al pueblo. Si nos rendimos lo habremos perdido todo. Debemos decidir levantarnos para seguir luchando, es el momento de los valientes, de los que no se cansan, de los que pelean hasta el final”.

Nota de prensa