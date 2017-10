Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 25, 2017 7:48 pm

En el foro Derechos Humanos y Adulto Mayor, realizado este miércoles en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), especialistas de distintas áreas analizaron en profundidad cuál es la situación real de las personas de la tercera edad en Venezuela.

Nota de prensa

Los especialistas coincidieron en afirmar que el derecho a la vida, salud, alimentación no están siendo garantizados debido a la crisis que atraviesa el país. En este punto, el presidente de la APUCV, Víctor Márquez, sostuvo que los adultos mayores sufren de pobreza y desigualdad. “Además padecen la pérdida del poder adquisitivo por la inflación que azota a Venezuela”.

Ante este escenario, Márquez indicó que “el derecho a la vida en primera instancia es responsabilidad del Estado porque es la estructura social que tiene que planificar el desarrollo del país. El Estado tiene que garantizar que se produzcan los insumos y bienes necesarios para la existencia del ser humano. Es el Estado quien está en la obligación desarrollar, junto con el sector privado, desarrollar un sistema de salud que permita atender a la población cuando requiera ese servicio”.

El profesor aseguró que muchos docentes universitarios están en situación de indigencia y tienen problemas para conseguir medicamentos para enfermedades crónicas, por lo que propuso la creación de una base de datos que “permita movilizarnos en defensa de nuestros agremiados que está teniendo problemas para conseguir medicinas”.

“Es un derecho tener calidad de vida”

Por su parte, la profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Dilia Parra, durante su exposición aseguró que el Gobierno no protege la dignidad humana de los ciudadanos. “La seguridad social de los adultos mayores es vulnerable. Se está fallando en respetar y promover los derechos de los ciudadanos adultos mayores”.

Asimismo, Parra instó a educar a la ciudadanía sobre los derechos humanos porque considera que la cultura venezolana está dejando de lado a las personas de la tercera edad. “Quienes han trabajado en derechos humanos han dicho que los derechos humanos tienen como basamento la dignidad del ser humano es independiente de su raza, edad, condición social, orientación sexual”.

“Las personas debemos tener calidad de vida desde que nacemos hasta el día de morir. El bien morir es un reto de los derechos humanos del siglo XXI. Pero en Venezuela no se está garantizando la seguridad social (…) La Constitución nos reconoce pero hay una gran depresión en la sociedad porque no tenemos las cosas básicas para vivir. No hay una correcta distribución de la riqueza”, señaló la profesora.

Gobierno en mora

Para el profesor Absalón Méndez, coordinador del Postgrado en Seguridad Social de la UCV, Venezuela ha avanzado en el establecimiento de los derechos humanos, “pero hemos fallado en la creación de medios que hagan efectiva la garantía de los derechos humanos”.

Méndez, quien es corredactor de la Ley Orgánica de Seguridad Social, manifestó que ha faltado voluntad política durante el Gobierno de levantar un nuevo sistema de protección para los venezolanos.

Enfatizó que la Carta Magna de 1999 y la Ley Orgánica de Seguridad Social tienen los elementos para el desarrollo de un sistema que garantice la protección social de la población.

Los ponentes coincidieron en que el Gobierno está en mora con un nuevo sistema de seguridad social