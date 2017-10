Publicado en: Internacionales, Titulares

Oct 26, 2017 9:16 pm

El juez Miguel Ángel Gálvez volvió a aplazar, para mañana viernes, la audiencia en la que debe decidir si el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti deben ir a juicio por el caso de defraudación conocido como “La Línea”.

Este jueves el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo de la causa desde su primera fase de desarticulación en abril de 2015, continuó con su argumentación utilizando una presentación en la que va recordando y enlazando cada prueba de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Tras varios intentos de los abogados defensores de interrumpirlo, Gálvez, pidió respetar el turno de cada uno e instó a los letrados a presentar sus disconformidades después de que termine con su resolución, bien en la propia vista o acudiendo a las instancias oportunas.

“Todos nos debemos respeto, como me van a estar interrumpiendo todo el tiempo (…) Háganme el favor por favor. Yo no los he interrumpido. ¿Por qué se están adelantando? ¿Por qué no me dejan?”, se cuestionaba el juez mientras intentaba poner orden tanto entre los abogados como entre los acusados.

Tras unas siete horas, Gálvez citó a las partes procesales para este viernes a las 09.00 hora local (15.00 GMT): “Mañana primero Dios espero que concluyamos esta audiencia por favor”.

Al finalizar, el expresidente Pérez Molina dijo a los medios que lo que hace el juez es una relación para “decir que hubo una asociación”, según su criterio.

“Podríamos entender que va a mandar a juicio por asociación, la defraudación no lo ha dejado claro. Vamos a ver que análisis presenta mañana”, acotó el exmadantario al ser preguntado por sus expectativas.

Pérez Molina está acusado de liderar la trama de fraude aduanero junto con su ex vicepresidenta -ambos en prisión preventiva desde hace más de dos años-, motivo por el que se les imputa, a ambos, los delitos de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita.

Según las autoridades, en el período de mayo 2014 a febrero 2015, al menos 500 contenedores pasaron por aduanas sin pagar aranceles, lo que le generó elevados ingresos a “La Línea”, compuesta por funcionarios, empresarios y exfuncionarios de varias entidades del Estado, además de particulares.

Pérez Molina y Baldetti eran los número 1 y 2 de la red según los colaboradores de la Fiscalía, entre ellos el exsecretario privado de la exvicepresidenta Juan Carlos Monzón y el empresario Salvador Estuardo González.

“La Línea”, una de las mayores tramas de corrupción desarticuladas en el país centroamericano, vio por primera vez la luz en abril de 2015, cuando las autoridades revelaron la primera fase, pero no fue hasta mediados de año cuando se detuvo a Baldetti (agosto) y Pérez Molina (septiembre), que desde entonces están en prisión preventiva.

Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014 con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.

Ahí es donde entra “La Línea”, nombre con el que se conocía al número telefónico que la red proporcionaba a los importadores para poder llevar a cabo todo el proceso.