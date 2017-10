Oct 26, 2017 6:33 pm

Difícil asumir posturas sin herir a alguien en este debate. Ciertamente haciendo gala del nombre de nuestra columna, yo no tengo esos temores, somos CAIGA QUIEN CAIGA. Me enoja palpar como las fuerzas del gobierno han logrado todos sus objetivos, sin una respuesta inteligente opositora. Como buen aficionado al béisbol, al futbol, me gustan los buenos juegos, los que muestran grandes fortalezas. Lo que vemos es a un mal equipo, con menos afición, derrotar, aplastar grotescamente a otro equipo “All Star”. Es triste.

Ya ni siquiera hablamos del fraude. Los propios voceros internacionales perdieron la brújula. Los enemigos son amigos y viceversa. Almagro ha contribuido en éste lucha pero no vive en Venezuela, para entender realmente lo que sucede. Caracas no es Venezuela.

Nuestro conflicto no tiene solución internacional. Eso son patrañas y “lobby” que ha resultado útil para crear una atmosfera positiva pero que en concreto no tiene mecanismos claros para prevenir y menos para enfrentar y vencer situaciones como la que se ha dado en nuestro país. De alguna forma, esos mecanismos se están desarrollando sobre la marcha, usando la situación de Venezuela como laboratorio de prueba. No hay manual para ganar esta guerra, porque no hay antecedentes semejantes.

Lo avanzado es positivo.

QUE SE SEPA

Chávez gana en 1998. La Venezuela que recibe estaba llena de manipulación de masas, manejo fraudulento del poder y relaciones oscuras que tenía Fidel en ese entonces. Chávez solo termino de abrirles las puertas a los cubanos. Durante los gobiernos socialcristianos de Luis Herrera y Rafael Caldera y socialdemócratas de Carlos Andrés, llegaron por primera vez.

Chávez valoro sus niveles experienciales en controlar todas las instancias del poder fruto no de su genio, sino de los 60 años de experiencia mafiosa transnacional que lo respaldaban… La fachada para ese control político-estatal, fue el Nuevo Sistema Electoral que permitió al chavismo no perder ni una elección desde el 2002 hasta el 2015, en contra de la voluntad de la mayoría, con la honrosa excepción del referendo constitucional del 2007, que le ha costado al General Baduel muchos años de cárcel.

¿Cómo se nos ocurre participar en un proceso donde el gobierno solo ha perdido realmente una vez? Para ellos perder una Alcaldía o una Gobernación, no contaba. Y siempre nos responden: “Los opositores cuando pierden hay fraude, cuando ganan no dicen nada”. ¿Cuáles elecciones de importancia ganamos desde 1999 hasta el presente?

TRIENIO INICIADO DICIEMBRE 2015-2016-2017

El gobierno perdió. En medio de nuestra emoción y asombro, no nos percatamos que habíamos ganado con muchos más votos. Nos amarraron con tres diputados que no reconocieron. El gobierno entendió que tenía que afinar los mecanismos. Esto no podía volver a pasar. Por eso el gobierno no hizo referendo, ni elecciones en el 2016. No estaban listos. Las protestas nos dividieron. Los resultados para muchos no fueron satisfactorios. Los diálogos, las reuniones, los acuerdos. La caída de Leopoldo ante una “libertad”, que aun genera dudas, derrumbo ídolos, acabo con los héroes y olvidamos a los verdaderos que habían muerto.

Irrespetamos el resultado de Julio del 2017 y no evitamos la ANC.

Luego de que esta última se realiza, sentimientos encontrados surgieron. Nos metimos sin evaluar, creyendo en falsos ídolos, en el proceso de Regionales. No ponderamos las debilidades y fortalezas.

Paralelamente disminuimos el papel de la Asamblea Nacional, único órgano reconocido internacionalmente.

Las Primarias solo acrecentaron nuestras diferencias. Nadie sirvió de catalizador. Los ganadores no interpretaron el resultado en su justa medida.

Los venezolanos olvidaron a los presos políticos, no así, sus problemas económicos. Importa más encontrar la medicina, la harina, el arroz, llegar temprano a casa por la inseguridad, que hacerse solidario con la lucha. ¿Si los propios políticos olvidaron porque nosotros no? Decían muchos.

Laboratorios de guerra sucia del gobierno y también de algunos partidos opositores no cesan en sus ataques diarios. Hablar de Rosales, Ramos Allup, por ejemplo genera miles de epítetos. ¿Quién se nutre de este odio?

REGIONALES

Los resultados siguen siendo el lamento de muchos. Los medios probatorios de estos no aparecen. No sabemos si las encuestas se equivocaron, o fueron los electores. Eso quedo en segundo plano. El problema en este momento, son los “Traidores”, los “colaboracionistas”, los que se “vendieron” al gobierno. ¿Cómo no gana el chavismo?

Era lógico la convocatoria a elecciones municipales. Y seguramente las Presidenciales vendrán en Marzo y lo más grave, a mi juicio, en este escenario, vuelve a ganar Nicolás. Si no se asombre. Si leemos a Capriles lo que dice de Henry Ramos y a Henri Falcón lo que dice del primero, no tendremos dudas.

LOS ADECOS ENEMIGOS PUBLICOS

Primero Justicia, Voluntad Popular, Vente Venezuela y otros, quieren lograr lo que no pudo Pérez Jiménez ni Chávez, ACABAR CON LOS ADECOS. Esa parece ser la pelea más importante en este momento.

ACLARATORIA NECESARIA

Algunos insisten en la visión jurídica y no entienden que este no es un problema de ley, sino de política. Las reglas de ella rigen y no los códigos o los tratados de Justiniano. Muchos están jugando ajedrez y los chavistas lo que están es “arrimándose al boche” porque para ellos es un juego de bolas criollas.

LO LOGRADO:

Este gobierno y sus órganos: TSJ, CONTRALORIA, FISCALIA, CNE, ANC, están absolutamente deslegitimados. No todo ha sido malo. Nadie en Venezuela o en el exterior, les otorga algún valor.

Las “guarimbas” fue el peor error que cometió la oposición y todavía un grupo importante insiste en regresarlas. Más allá de lo que se decida, es vital, la unidad. Nadie dijo que sería fácil.

REFLEXION

“… ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para salvar sus democracias acosadas? Si Maquiavelo viviera hoy, quizá empezaría por decirnos que asumamos más responsabilidad por nuestros problemas, en lugar de culpar a determinados líderes o al “sistema”. No cabe duda de que los políticos engañan, inflaman, difunden “noticias falsas” y “hechos alternativos”; pero algunos ciudadanos son tan quisquillosos respecto a su honor, tan propensos a caer en el pánico, que se cumple la máxima de que “quien engaña siempre encuentra a alguien que se deja engañar”. No cabe duda de que las democracias actuales son inmensas máquinas impersonales manejadas por personas a las que parece importar más su carrera que el bien público. Pero los ciudadanos que desean el cambio deben organizarse y trabajar para lograrlo, no dejar todo en manos de extremistas o grandes salvadores que les prometen transformar el sistema. Cuando la gente está harta e irritada, apunta con perspicacia Maquiavelo, le es muy fácil “convencerse” de que un líder de comportamiento ilegal y “vida sin escrúpulos puede hacer que surja la libertad”. Pero el resultado nunca es el esperado. Los ciudadanos, que se dejan llevar demasiado deprisa por “grandes esperanzas y promesas deslumbrantes”, a menudo se encuentran después con que “bajo la superficie se esconde la ruina de la Republica…” (Erica Benner, investigadora en la Universidad de Yale y autora de “Be Like the Fox: Machiavelli’s Lifelong Quest for Freedom” (2016).

CASO ESPAÑOL: CUANDO LOS COMUNISTAS ACEPTARON LA MONARQUIA

La Casuística es una parte de la ética que puede ayudarnos, a entender el hecho político, partiendo de la perspectiva histórica. Mi amigo de Valencia Sergio Márquez, me lo recordó en su habitual columna El Monje de Camoruco.

Quién puede dudar de la feroz lucha de los comunistas españoles, contra el régimen de Franco y contra todos los beneficios de la Monarquía. Se le reconoce especialmente su lucha durante el franquismo, desde la clandestinidad y la ilegalidad, por el restablecimiento de un marco parlamentario y democrático en España. Fue legalizado en la Semana Santa de 1977, a partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política impulsada por el Gobierno del entonces presidente Suárez. Desde aquel entonces, el PCE será uno de los más importantes artífices de la Transición. Para ello, tuvieron que aceptar la MONARQUIA, cuya vigencia fue aprobada por la mayoría del pueblo español. Es un régimen contrario a sus fundamentos angulares, al fin y al cabo. Eso me hizo recordar el caso en comento de los Gobernadores electos, en el dilema de juramentarse o no ante la ANC. Reconozco que uno mismo, va analizando los hechos a medida que ocurre y se ve forzado también a revisarse, a reencontrarse introspectivamente.

La clave de esta historia es el miedo a la exclusión. Los comunistas no querían ser excluidos. Esta fue una constante de la estrategia de los partidos comunistas occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial: no ser excluidos, no ser empujados a la marginalidad. Ese deseo de no ser marginados, estimuló a los comunistas a dar un gran valor a la política de alianzas con otros partidos de oposición democrática, con la consiguiente moderación de sus planteamientos.

El 16 de abril de 1977, el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, compareció ante los medios de comunicación en compañía de la plana mayor de su partido, para anunciar que los comunistas aceptaban la bandera roja y gualda como “símbolo del Estado”. El PCE aceptaba plenamente al rey Juan Carlos, apenas unos años antes presentado en la portada de Mundo Obrero, publicación clandestina del partido, como un títere del general Franco, aunque usted no lo crea.

MI JUICIO

Lunes 23 Octubre. En el Restaurant El Hato Grill, estaban como usualmente lo hacen los adecos. Allí estaban los Gobernadores electos de AD y uno de PJ. El de Mérida casi no hablaba, muy callado. La que si estaba eufórica, con la adrenalina a millón era la Gobernadora del Táchira. Alfredo Díaz muy seguro. Desde el principio anuncio que estaba dispuesto a ir. Juan Pablo Guanipa, también estaba con ellos. Iba a juramentarse. Pidió permiso para ir al baño y no regreso. ¿Qué paso?

El problema es que no hay tiempo. Estamos en guerra y a muchos compañeros caídos los podremos enterrar pero a otros…sencillamente no hay tiempo. El gobierno gana tiempo, gana la guerra. En las líneas de sus enemigos no saben quién es el amigo. Reina la confusión. Los electores desmoralizados. Ramos Allup es parte del problema pero no es la causa.

Partiendo de que los resultados son “reales” o no del todo “fraudulentos” podemos decir:

Durante la campaña dejamos de sembrar esperanzas, ideas. En su lugar solo hablamos de decepción, de destrucción. En lugar de enamorar a las Fuerzas Armadas, génesis fundamental en este asunto, solo nos hemos dedicado a ofenderlas, a atacarlas, obligándolas a replegarse, a radicalizarse más en nuestra contra, porque “vamos por ella”, sin aclarar, sin intentar rescatar a la inmensa mayoría honesta.

Los chavistas sembraron SOBREVIVIENCIA. No hay nada más fuerte en el ser humano que intentar sobrevivir.

Si las elecciones fueron “amañadas” cosa que hasta el presente nadie ha demostrado es otra cosa. Las condiciones en que se hicieron las conocíamos todos.

Cuando critique a Henry por las palabrotas algunos se molestaron. Los mismos que hoy lo designan ENEMIGO PUBLICO Número uno. Desconozco si Henry se vendió o no. Carezco de pruebas. Lo que sí sé, es que como muchos en el pasado que nos hicieron mucho daño, Henry lo que esta es “senil”, que no es lo mismo que viejo. El entrenador del servicio secreto de Estados Unidos tiene más de 80 años. Es un viejo pero muchos quisiéramos tener sus condiciones.

La senilidad política, se muestra cuando nos acostumbramos a hacer nuestra santa voluntad toda la vida y cuando no podemos estallamos, estamos en crisis.

Sobra decir: genial estrategia chavista. Nos olvidamos del fraude y la emprendimos contra los adecos.

No puedo decir que hubiera hecho yo en su caso. No soy líder ni en mi casa. Algo si tendrían seguro: Lo hubiera decidido el mismo domingo después de tener tantos votos respaldándome.

Prematuro asegurar. En 45 días nuevas realidades. A Rey Muerto, Rey puesto. No serán “tequeños” los que pediremos para la fiesta en la Residencia Oficial y menos “crudos”…Así es este negocio.

