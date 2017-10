Publicado en: Salud, Titulares

Oct 26, 2017 7:25 am

Desde la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, será impulsado el proyecto “Avances y desafíos en VIH”.

Se trata de una actividad informativa, educativa y orientadora, sobre temas de salud, con énfasis en las infecciones por transmisión sexual, como el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH).

El proyecto es una iniciativa de la Organización StopVIH, con el apoyo de Aid for AIDS, cuyos directivos se encuentran en el país acompañando la gira que se realiza en las capitales de cinco estados de Venezuela, a saber Maracaibo, Mérida, Caracas, Margarita y Valencia, donde también en esta última estará brindando apoyo la Fundación “Manos amigas por la salud”, presidida por Eduardo Franco.

Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, invitó a los valencianos a asistir al workshop que se estará realizando el próximo viernes 27 de octubre a partir de la 1:30 de la tarde en la sede del CEVAC, recordando que la información sobre salud y bienestar, debe estar en la agenda permanente de actualización porque aunque los temas relacionados como derechos humanos, igualdad de género, relaciones sexuales, salud reproductiva, prevención, métodos anticonceptivos, infecciones por transmisión sexual y consecuencias de comportamientos sexuales desprotegidos, son muy manejables, es fundamental que la población joven y adulta, conozca el status de ciertos temas como el VIH y sida por su avance e impacto en la sociedad.

Con estas actividades, dijo Rodriguez, se busca transferir conocimientos, de allí la presencia de especialistas internacionales como Jesús Agüais, director ejecutivo de Aid for AIDS International en NuevaYork; Jaime Valencia, director médico de Aid for AIDS International, y Lupe Agüais, coordinadora de educación y prevención de Aid for AIDS Venezuela, así como también experiencias por lo que con testimonios de personas con VIH se conocerá cómo puede vivir una persona con el virus.

Rodríguez dijo estar muy esperanzado de que al igual que en Maracaibo, Mérida y Caracas, en Valencia el proyecto tenga gran acogida, en virtud de la trascendencia que tiene la epidemia de VIH en la vida de las personas, y las escasas acciones que desde la ciudadanía se pueden aplicar para detener el incremento de la epidemia.

Nota de prensa