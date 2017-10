Publicado en: Curiosidades, Titulares

No todas las personas saben que al sexo anal también se le conoce como sexo griego y aunque no es muy cómodo para algunas parejas, si disfrutas practicarlo pero tu novia no es muy dada te invitamos a consultar estos tips para convercerla.

Lo primero que debes hacer es conocer sus gustos ya que otras experiencias o las historias que te contaron tus primos o amigos no podrás compararla con ese encuentro íntimo, reseña el portal Esplota.com

La sexóloga Amor Antúnez dio una serie de consejos para persuadir a las chicas a iniciarse en esta práctica. Es importante tener en cuenta que no todos los cuerpos son iguales y las experiencias no son las mismas.

Hay mujeres que aseguran llegar al clímax con este tipo de estimulación y otras no. ¡Ojo! No debe relacionarse directamente con el dolor, pues si el ano es estimulado correctamente puede ser muy placentero.

La experta recomienda a los hombres JAMÁS decirles a sus chicas la pavorosa frase “relájate y coopera”. “No es un tema de concentración, sino de una aproximación física que me permita abrirme a la experiencia erótica”, asegura la experta.

Asegúrate de establecer un acuerdo previo y trabajar en una estimulación progresiva. Recomienda que los hombres que quieran intentarlo lo propongan en base a razones lógicas y demostrar que saben del tema.

