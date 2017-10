Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 27, 2017 1:15 pm

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cubana, Elvis Amoroso, indicó que Magdely Valbuena, gobernadora que impuso la constituyente cubana porque Juan Pablo Guanipa no quiso sublevarse ante dicha instancia, no juramentará ante la constituyente cubana porque no fue electa por el pueblo a diferencia del gobernador electo por el pueblo.

Durante la entrevista realizada en el programa del canal de noticias Globovisión, Vladimir a la 1, el constituyente aseguró que Guanipa “se burló” del pueblo del Zulia al no juramentarse como lo hicieron los otros gobernadores de la oposición y afirmó estar “muy triste por la decisión” tomada por el militante de Primero Justicia (PJ).

A su vez, indicó que si se hubiese juramentado ya estaría en ejercicio, al mismo tiempo que explicó que Valbuena, asume el cargo “de acuerdo a las leyes de dicha entidad”.

Con respecto a las denuncias realizadas por la oposición en cuanto a la legalidad de la constituyente cubana, el político aseveró que “en ningún momento la ANC ha hecho algo de espalda a la Constitución”.

Elecciones municipales

Amoroso también indicó que el Consejo Nacional Electoral está sumamente preparado para realizar elecciones municipales ya que “ya se han realizado macroelecciones en un mes”, aunque afirmó que esto es una atribución de dicho consejo electoral de la cual él no tenia ninguna noción.

“Ya ha ocurrido en muchas ocasiones que las elecciones de municipales y concejales se hagan en diferentes momentos, por ejemplo, las presidenciales y las de parlamentarios se han hecho por separado”, dijo Amoroso.

“Todo es culpa del DolarToday de la oposición”

El asambleísta de la constituyente cubana ratificó que para acabar con el “DolarToday de la oposición” se necesita llevar a cabo un proceso que consiste en hacer una serie de decretos y debates para lograr llegar a un acuerdo y lograr así un impacto verdaderamente fuerte en lo que es la economía del país.

Además reiteró que “el problema económico en Venezuela no es la inflación sino la especulación llevada a cabo por la oposición”, y que los problemas económicos “no tienen nada que ver con el control cambiario”.