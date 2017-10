Publicado en: Deportes, Titulares

El mediocampista chileno Arturo Vidal es nuevamente el protagonista de un episodio extradeportivo que lo volvió a involucrar con las fiestas y el consumo de alcohol. En este caso la revista alemana Bild reveló un escándalo en un club nocturno.

“Vidal había sacudido vasos, se había subido sobre las mesas y se burlaba de los invitados. Cuando la seguridad del club intentó llevarlo a la razón, Vidal y sus amigos se pusieron agresivos”, aseguró un testigo de aquella noche.

El hecho ocurrió el 16 de septiembre, en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile. En este caso, la prensa alemana sitúa el incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown’s Club.

El jugador de 30 años estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”. De momento, la policía continúa investigando el caso, mientras que el club no quiso pronunciarse acerca de lo ocurrido.

Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

