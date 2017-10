Publicado en: Opinión

Oct 27, 2017 8:27 am

“Soy oposición, de la propia oposición” fue una de las frases que marcó los últimos días de calle en los cuales nos mantuvimos más de 4 meses. Jugaron con una cantidad inmensa de venezolanos que sí creyó en algún momento que quienes nos dirigían eran de fiar, y que seguir sus pasos era lo más correcto.

Tildamos de judas a quien una y otra vez nos dijo lo que teníamos que hacer, mientras caímos en el tablero de monopolio de quien vive de este sistema. Escuchamos una y otra vez la famosa palabra “prostituyente” pero, a quien decidimos apoyar le gustó el juego de este prostíbulo.

En esta última semana se cayeron muchas caretas, pero, el premio al mayor cara e’ tabla se lo llevó la persona que dijo “Mi pueblo me suplicó que me arrodillara a la constituyente” a ello, con mucha cabeza fría me pregunté ¿Era muy difícil cumplir con la constitución? ¿Los chamos a los cuales le arrebataron la vida hubieran participado en las protestas sabiendo que iban a reconocer semejante mamarrachada? ¿Qué pasó con el discurso irreverente al cual hacían referencia con hincapié en no ir a la ANC? ¿Qué fuera pasado si le hubieran hablado con la verdad al pueblo?

Sí, nos traicionaron y lo digo con toda responsabilidad, pero, más allá de habernos traicionado, los “4 compadres” quienes juzgaron a las “4 comadres” del CNE terminaron ratificando el robo del triunfo de nuestro hermano Andrés Velásquez en Bolívar, ratificaron a un CNE viciado que demostró una vez más que su sistema es fraudulento y, le dieron la espalda al único gobernador que mantuvo su palabra y defendió hasta último momento la voluntad del pueblo zuliano.

Soy tachirense, hijo de esta tierra bendita que vio nacer a grandes luchadores como Rafael Noguera de Méndez, Juan Pablo Peñaloza y Leonardo Ruiz Pineda, quien desde 1949 le enseñó al país lo que era la resistencia contra otro tachirense significativo, hablo del General Marcos Pérez Giménez. Por ello, decir que el Táchira haya pedido arrodillarse contra quien más daño le ha hecho a nuestra gran tierra, es bofetear el gentilicio de nuestro Estado andino, siempre leal, honesto y confiable que ha sido ejemplo de resistencia y democracia al país.

Hoy con coraje asumo la responsabilidad de haber traicionado el mandato del #16Jul apoyando las candidaturas regionales en todos los Estados del país, pues asumir errores es de humanos y de buenos políticos. Por ello hoy hago hincapié en que la nueva alianza opositora que debe surgir lo antes posible, tiene que retomar el mandato de la consulta popular. Llegó el momento de deslindarnos de alianzas que viven de este sistema, siendo así oposición dentro de la misma oposición. La nueva ruta que debemos trazar no puede en ningún momento doblegarse, como lo dice María Corina, la única alternativa de diálogo es donde se negocie la renuncia de Maduro.

A quienes quieren y piensan que participar es lo más adecuado para las próximas elecciones municipales, les reitero que cantar fraude adelantado no se vale, pues se van a enfrentar nuevamente a un árbitro miope que sólo vela por sus intereses y no por la voluntad expresada. Adicional, recuerden que si llegaran a ganar, tienen que ir a subordinarse ante un fraude, zapateando joropo sobre la tumba de quienes dieron su vida por la libertad. Prometerle al pueblo que solucionarán problemas de sus municipios es otro grave error, pues jugar con las esperanzas de quienes quizás aún no entienda todo este problema por intereses personales no es de un venezolano digno.

Ya por último, desearle a los “4 compadres” el mayor de los éxitos, pues quien le desea el mal no está de este bando, aun así ustedes nos hayan echado la mula pa’ el monte. Espero estén a la altura del pueblo que sigue creyendo en ustedes, pues, el tiempo dirá quién realmente se equivocó. Por mi parte, seguiré dando la lucha por Venezuela hasta verla LIBRE, yo sí quiero un país en donde los delincuentes tengan que pagar ante la justicia y los inocentes estén en sus casas compartiendo con sus familias, yo sí quiero un país en donde los jóvenes que se fueron, regresen a trabajar e invertir en su madre patria. Yo sí quiero un país decente, donde prevalezcan los ideales del buen venezolano y que nuestra cordialidad sea referencia mundial. Yo sí quiero un país en donde todos podamos progresar sin tener que arruinar la vida de quienes también tienen derecho a progresar. Yo creo en un país distinto y no dejaré de luchar hasta alcanzarlo.

Freider Gandica

Activista Juvenil de Voluntad Popular Táchira

@FreiderGandica.