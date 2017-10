Publicado en: Opinión

Oct 27, 2017 6:25 pm

Los hombres sabios nos han enseñado que no sólo hay que elegir entre los males el menor, sino también sacar de ellos todo el bien que puedan contener. Cicerón

El Departamento de Estado gringo le negó la visa a Luisa Ortega Díaz (https://www.youtube.com/watch?v=02_ev2IcHY8) en su condición de justiciera de los venezolanos a destiempo, por una razón sencilla, “pa´ que sea seria y se organice”,porque ella quería seguir dándole la vuelta al mundo haciendo de las suyas como lo hacía aquí estando al frente del Ministerio Público, pero en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son ningunos zoquetes y le dieron un parao a la tramposa, delincuente, violadora de derechos humanos y anti imperialista chavista. Más que negar el ingreso de la Fiscal prófuga a su territorio, le mandaron un “Mensaje a García”, “aquí no queremos nada con funcionarios chavistas que no quieran cooperar realmente a salir de la camarilla narcorruptaempoderada en Venezuela”, y así le perturbaron su zona de confort al punto que hoy día anda pidiendo cacao, moviéndose más que una zaranda buscando una tabla de salvación de la justicia internacional.

Además de su pedigrí chavista, los gringos le enrostraron a “Mi Reina” sus actos delictivos, ya que no tiene nada que envidiarle al prontuario de un delincuente de alta peligrosidad, el perjuicio a la nación que esa señora y los que sus cómplices causaron a la nación son inmedibles, formó parte de un grupo de delincuencia organizada estructurado y concebido para cometer delitos desde organismos públicos, actuando de forma programada y jerarquizada; asociación delictiva cuya existencia y funcionamiento conoce la CIA al dedillo, “a la perfección, con todo detalle”, de tal manera que mal podía ella pretender llevar su show justiciero a la capital americana, menos cuando su disposición a colaborar con la CIA no sido del todo satisfactoria a los fines de profundizar sanciones en contra del régimen de Maduro, pero además por negarse a confirmar la multiplicidad de violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país, especialmente las ventiladas en la audiencias promovidas por Luis Almagro, el Secretario General de la OEA.

El Departamento de Estado ejecutó una acción administrativa que le fue desfavorable, pero en realidad fue la CIA el órgano que le dio el parao a Luisa Ortega Díaz, en razón de un guabineo alejado de su realidad punible, de sus pretensiones de súper estrella de la justiciay de un lastre que hace más pesada la carga delictuosa atribuida a su gestión al frente delMinisterio Público, hablo del sequito que la acompaña, todos delincuentes como ella, particularmente su marío, Germán Darío Ferrer, quien demostró ser un verdadero cero a la izquierda en decencia y honradez,estando metido hasta los tuétanos en un sinnúmero de negocios sucios con los que usufructuaron la desgracia ajena tanto en la administración de justicia como en la administración de las divisas de la que tomaron parte con operaciones cambiarias que les reportaron en gran medida la riqueza que les permite hoy movilizarse por el mundo.

Ahora bien, la CIA tuvo razón en propiciar la negativa de su ingreso a la nación norteamericana tras hacerle acusaciones directas de su inacción en relación al supuesto lavado de dinero dePdvsa en Andorra (https://www.youtube.com/watch?v=ky4Z1KL9TJo) y los supuestos 13 mil 500 millones de dólares que posee el régimen en cuentas en Suiza, eso sólo por citar pocos ejemplos de los cuales no se pueden obviar las flagrantes violaciones de derechos humanos a detenidos, privados de libertad y perseguidos por razones políticas, es decir, la CIA le recordó al mundo que en el fondo Luisa Ortega es chavista, que sea de izquierda lo discuto, pero chavista sí es, y como tal ha profesado una particular animadversiónpor el coloso del norte. Sí, tuvo razón, Luisa Ortega ya tendió puentescon sus camaradas para que la perdonen apelando a su condición de “chavista”.

Para mí eso pudiese representar alguna gravedad si creímos que ella era sincera en sus actuaciones a partir de marzo del presente año;sincera, trasparente, hasta firme, fue atropellando, difamando, hostigando, delinquiendo, extorsionando, durante toda su gestión hasta ese momento en que empezó a simular su identificación con los intereses de un pueblo al que está por decepcionar una vez más llegando a un pacto secreto que le permitiría reinsertarse en las filas del régimen, eso sí antes los franceses no le quitan el apoyo que le han venido prestando para que se pasee por el mundo con dinero de su peculio mal habido. Dicho de otro modo, “Mi Reina” (http://www.talcualdigital.com/Nota/138172/fiscal-ortega-diaz-pone-preso-a-un-policia-que-la-llamo-mi-reina) se está sintiendo desguarnecida, así como se sintió el pobre policía de Polilara que ella mandó detenido arbitrariamente en Lara, peor aún, está en tres y dos, o bien se pone seria y se organiza con los órganos de inteligencia internacional que le están requiriendo información y elementos probatorios o bien pacta con sus compinches para retornar a una zona de confort que hasta ahora no se la han garantizado.

Siempre he creído, y así lo he manifestado en entregas anteriores, que todo lo de Luisa Ortega (https://www.youtube.com/watch?v=Z-S5gtksuCc) se trató de un show montado por el régimen que se les salió de las manos tanto a ellos como a ella queriendo aprovecharse de esa circunstancia para lavarse las manos, armaron tremendo jaleo, como dicen los españoles aprehensores de venezolanos lavadores de dinero, y como ellos, detenidos en España, ahora se siente sola y en riesgo, de allí que busque la protección de la banda delictiva donde tuvo un rol protagónico para escapar de la presión de organismos como la CIA que la quieren poner a testificar, cosa que le aterra a ella, pero más a Germán Darío Ferrer, a quien no he visto salir de sus faldas.

