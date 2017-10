Publicado en: Actualidad, Internacionales

Oct 27, 2017 2:44 pm

En consejo extraordinario de ministros, el presidente de España Mariano Rajoy anunció este viernes que el próximo 21 de diciembre se realizarán elecciones autónomas en la ahora a comunidad autónoma de Cataluña.

LaPatilla.com

“He disuelto el parlamento de cataluña y he decidido que el proximo 21 de diciembre se realizarán elecciones en esa comunidad autónoma. He decidio convocar cuanto antes esas elecciones que puedan restaurar la democracia en la comunidad. No se trata de suspender la autonomía, si no de devolver la voz a los catalanes para que ellos decidan su futuro”, afirmó.

Durante el Consejo de Ministros español aprobó el cese del Gobierno catalán, en el marco de las medidas para restablecer la legalidad constitucional, informó Rajoy.

Lea también: Gobierno español destituye a Puigdemont y disuelve al Parlamento catalán

En una comparecencia tras la reunión de su Gobierno, Rajoy aseguró que los ministerios darán seguimiento a los asuntos y competencias hasta ahora ejercidas por la administración regional catalana.