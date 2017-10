Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 28, 2017 1:50 pm

A partir del 1 de Mayo, fecha en que el gobierno de Nicolás Maduro decidió consumar un fraude sin precedentes a la Nación, al atribuirse una prerrogativa que solo le pertenece al pueblo de Venezuela convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, la Alianza Nacional Constituyente cambió estratégicamente los esfuerzos que venía realizando de recolección del 15% constitucional para la convocatoria del Constituyente Originario para iniciar un rumbo diferente que comenzó con una cruzada para restituirle al Soberano su atribución constitucional de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Nota de prensa

En ese sentido, en fecha 26 de Mayo, publicamos nuestro comunicado a la Nación: ¡El pueblo debe ser consultado ya!, informándole al país lo inconstitucional del proceder del gobierno al convocar una Constituyente sin tener la atribución constitucional para hacerlo e instando a una consulta vía Referendo Consultivo al Pueblo de Venezuela. A partir del mismo 1ro de Mayo ya habíamos comenzado una cruzada que culmino con la convocatoria el 5 de julio por parte de la Asamblea Nacional a la histórica Consulta Popular realizada el 16 de Julio.

Fue la Alianza Nacional Constituyente quien tuvo la iniciativa de ese esfuerzo de consultar al pueblo de Venezuela si estaba de acuerdo o no con un proceso constituyente convocado por el Presidente de la Republica sin la anuencia del Depositario de la Soberanía. Para aquellos interesados, pueden consultar las comunicaciones que dirigimos a los actores políticos en relación a este tema (Comunicaciones al Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges http://tinyurl.com/yd8w2dqy y Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, http://tinyurl.com/yacrgs9p, en fecha 25 de Mayo 2017, mucho antes del 16J) La dinámica política venezolana opacó ese logro a favor de la Alianza pero no estamos en el escenario político -que no electoral- para la figuración o búsqueda de réditos políticos para reclamar lo que en justicia consideramos fue un logro de la sociedad civil en su conjunto.

Luego del 16J, la Alianza Nacional Constituyente, quedo a la espera, como todos los venezolanos, del cumplimiento del claro mandato del Pueblo de Venezuela expresado en más de 7,6 millones de voluntades por parte de la Asamblea Nacional, Poder convocante de la Consulta Popular. Aun continuamos esperando por el cumplimiento de ese mandato.

Al ver el giro de la oposición agrupada en la MUD para continuar por la ruta electoral que se expresaría en las elecciones de Gobernadores del 15 de Octubre, la Alianza Nacional Constituyente entro en una etapa de estudio y consulta sin desestimar nunca que independientemente del resultado de esas elecciones, Venezuela necesita discutir el país y reconstruir sus instituciones en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria legitima, no en este fraude abierto realizado en contraposición a la Soberanía que reside en el pueblo venezolano. Creemos que el problema de Venezuela no se resuelve simplemente sustituyendo funcionarios sino en un profundo proceso de cambio político y de sustitución de todos los Poderes Públicos. Sin embargo, respetamos las decisiones que en materia electoral han tomado las organizaciones políticas de concurrir a procesos eleccionarios con el gobierno, y no caemos en la lamentable diatriba opositora acerca de abstenerse o no en futuros procesos electorales.

El resultado de las elecciones del 15-O no nos sorprendió, como tampoco nos sorprendió el fraude del 30J donde el gobierno hizo aparecer 8,1 millones de votos para el fraude constituyente sin la movilización popular masiva correspondiente en los centros de votación de toda Venezuela. Pero la vocación democrática de los venezolanos les dio la confianza a los partidos políticos para continuar aprovechando esa ruta. Esa confianza quedó defraudada el 15-O quedando al país desorientado y sin una conducción opositora en quien confiar para seguir dando la dura batalla para recuperar la libertad y la democracia.

Desde la Alianza Nacional Constituyente siempre hemos creído que no son, ni los partidos políticos, ni algún liderazgo mesiánico, ni mucho menos el gobierno quien sacará a Venezuela adelante de esta profunda crisis que vivimos. Creemos que es solo el Pueblo Soberano el que puede hacerlo, por lo que volvemos a nuestro principio fundamental expresado antes:

¡Hay que consultar al Pueblo!

Sin embargo, luego del 15-0 se hace impostergable el nombramiento de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral que puedan garantizarle a la población Elecciones Auténticas para cualquier proceso electoral que de de ahora en adelante se acometa en Venezuela. En consecuencia la Asamblea Nacional deberá proceder a la renovación inmediata del Poder Electoral. Si bien es cierto que la celebración de la Consulta Popular del 16J se realizó a través de la masiva participación de la sociedad civil y al margen del CNE, sus efectos en términos del mandato obligatorio que esa Consulta debía producir, fueron ignorados por los actores políticos fundamentales, aun siendo de una validez política incontestable. No se puede seguir ignorando la parcialización evidente del Poder Electoral a favor del gobierno, y menos aun por quienes tienen el poder efectivo de cambiarlo. Los Diputados de la Asamblea Nacional tienen allí una deuda pendiente con los venezolanos.

Existiendo nuevas autoridades en el Poder Electoral la propuesta de la Alianza Nacional Constituyente sigue siendo la misma: se debe consultar al Pueblo. Como consecuencia del fraude evidente a la población en las elecciones del 30J y posteriormente en las elecciones del 15-O, el país se encuentra sumido en el desconcierto y la desesperanza. El gobierno instaló ilegalmente una Asamblea Nacional Constituyente que está tomando decisiones al margen de la Constitución vigente, por lo que se hace necesario restituir el orden constitucional del país y que sea el mismo Soberano quien decida su futuro a través de legítimos constituyentes electos a través de su propia convocatoria. Son ellos y nadie más que ellos como representantes directos de la voluntad popular quienes pueden decidir el destino de la Nación.

Nadie más tiene ese derecho, ni el gobierno, ni los partidos de la oposición, solo el Pueblo a través de su propia convocatoria

En tal sentido nuestra propuesta se enfoca en la búsqueda: De un gobierno de transición de unidad nacional que nazca del seno abierto de aquellos que resulten electos de manera transparente y abierta en representación de toda la población. Esta, en esencia, es la definición de un proceso Constituyente de carácter Originario. Estamos aquí proponiendo el mecanismo pacificador y reconciliador del país, sin impulsar el liderazgo de nadie, solo el que decida el pueblo de Venezuela.

Ha sido una posición indeclinable de la Alianza Nacional Constituyente, expresada en nuestra comunicación recibida por la Asamblea Nacional el 25 de Mayo, que hasta que no se tenga la aprobación correspondiente de un proceso constituyente convocado por el Pueblo venezolano, con sus correspondientes Bases Comiciales, que es el único con el poder de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en un Referendo Consultivo, el Presidente de la República le ha dado un golpe a la Constitución de 1999, acto al llamamos a desconocer en todas sus partes. Como consecuencia de eso todo el proceso debe ser sometido a la consideración del pueblo de Venezuela en Referendo Consultivo.

Esta materia de indudable trascendencia nacional, debe ser consultada al Pueblo de Venezuela por lo que le estamos solicitando oficialmente a la Asamblea Nacional, actuales depositarios de la voluntad popular, procedan a activar el dispositivo constitucional contemplado en el Art. 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocando a un Referendo Consultivo por mayoría simple de sus integrantes por especial materia de trascendencia nacional:

“Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la Republica en consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral”.

En tal sentido la Alianza Nacional Constituyente al exhortar a la Asamblea Nacional a activar de inmediato el Artículo 71 constitucional, con el voto de la mayoría simple de sus integrantes, a los fines de la realización a la brevedad posible de un Referendo Consultivo, y dada la gravedad de la situación nacional, procederemos a sugerir que sea consultado al pueblo de Venezuela en los siguientes términos:

1) Si acuerda o no que los venezolanos iniciemos un verdadero proceso de reconciliación y reencuentro nacional que garantice la paz, la unidad nacional y evite una confrontación dolorosa entre hermanos con graves e irreparables consecuencias para el futuro de la Nación;

2) Si aprueba o no la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En caso positivo firmar a continuación la Planilla de Recolección de Firmas en concordancia con el Artículo 348 Constitucional, de acuerdo al Documento de Bases Constituyentes de la Alianza Nacional Constituyente;

3) Si aprueba o no las Bases Comiciales donde cabemos todos, que proponemos desde el Documento Bases Constituyentes de la Alianza Nacional Constituyente;

4) Si aprueba o no que la Asamblea Nacional Constituyente tenga el mandato de ejecutar lo ya decidido por el pueblo en la Pregunta No. 3 de la Consulta Popular del 16J: renovación de los Poderes Públicos y nombramiento de un Gobierno de Unión Nacional; y

5) Si aprueba o no disolver la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro y revocar todas sus decisiones.

Como se verá la pregunta No 3 de la Consulta Popular del 16J es sumamente importante porque en este caso ya no sería un mandato a la Asamblea Nacional como ocurrió en la anterior oportunidad, sino un mandato a los ciudadanos Constituyentes electos de una Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual ese cuerpo no estaría disponiendo por si solo de los Poderes Públicos, sino por mandato expreso del Pueblo Depositario de la Soberanía en un Referendo Consultivo, lo que le daría la máxima legitimidad a ese mandato.

Este exhorto que realizamos a la Asamblea Nacional para que se proceda a la convocatoria a un Referendo Consultivo se ve además reforzado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Washington de fecha del 25 de Octubre de 2017, Expediente 0001/2017, según la cual son “Nulos los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830 y 2.831 del 1 de mayo de 2017, mediante los cuales se convoca a un proceso nacional constituyente y crea una comisión presidencial dirigida a elaborar una propuesta de las bases comiciales; así como también son Nulas las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del 7 de junio de 2017, que procedió a sentar las bases comiciales y organiza el proceso que termina en la elección de los constituyentistas, y en consecuencia la ineficacia de la Asamblea Nacional Constituyente y de todos los actos dictados por ella, por haber ocurrido un fraude constitucional, conforme a las motivaciones precedentes; SEGUNDO: DISUELTA la Asamblea Nacional Constituyente de facto, que ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo de convocarla como lo exige el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hace un llamado a todas las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano, a acatar esta decisión con carácter vinculante;…”.

La consecuencia inmediata de la citada sentencia es la materialización de esa convocatoria solicitada a la Asamblea Nacional por los medios que la Constitución contempla, como lo establece el Artículo 71 Constitucional, restituyendo de manera efectiva el derecho que fue conculcado a los venezolanos de convocarla, como bien lo indica el Artículo 347 Constitucional. Esto es, los venezolanos convocarían a un Referendo Consultivo que no solo consulte al Pueblo Depositario del Poder Constituyente Originario si desea o no un Proceso Constituyente Originario, sino para además dejar sin efecto cualquier acto realizado por la Constituyente fraudulenta del gobierno, haciendo someter su disolución y actos a la decisión del Pueblo Soberano en ese mismo Referendo Consultivo. De la misma manera el Pueblo daría su aprobación o no a esa Asamblea Nacional Constituyente para proceder a la renovación de los Poderes Públicos y la designación de un Gobierno de Unión Nacional, tal y cual fue el mandato del Pueblo el 16 de Julio de 2017 en Consulta Popular.

En el caso que la Asamblea Nacional por razones de orden político ignore o retrase este llamado al Pueblo para que decida inmediatamente el Referendo Consultivo, a través de la mayoría de sus integrantes, abriendo los caminos para una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la grave crisis que padece el país, la Alianza Nacional Constituyente y las organizaciones que nos acompañan, nos abocaremos a la brevedad a organizarnos para la recolección nacional del 10% de manifestaciones de voluntad establecido en el Artículo 71 Constitucional para que un Poder Electoral legítimamente designado por la soberanía popular del poder originario proceda a realizar ese Referendo Consultivo. En este sentido el Documento “Bases Constituyentes Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio” ha sido actualizado y publicado con nuestra propuesta para las Planillas del Referendo Consultivo y Bases Comiciales (ver documento en nuestro sitio en la web en http://ancoficial.blogspot.com/p/documentos-fundamentales.html).

Nuestro afán y empeño es la reinstitucionalización del país en el marco de una solución inmediata a la crisis política, económica y social de los venezolanos. No estamos a favor ni en contra de la lucha electoral que proponen los partidos políticos. Pero esa discusión nos ha dividido y confrontado, y peor aún, no va en la dirección de la solución inmediata de la crisis del país, alargando criminalmente los graves problemas que sufrimos en Venezuela. No tenemos más candidato que el bienestar impostergable de los venezolanos y a eso estamos dedicando nuestros mayores esfuerzos.

¡Consultemos al Pueblo Soberano quien tendrá al final la última palabra!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander, Octubre de 1826

Alianza Nacional Constituyente

Caracas, Octubre de 2017