Oct 28, 2017 1:40 pm

El pasado viernes, Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel y Cosculluela se unieron para estrenar el remix oficial del tema Tú no metes cabra, que causó conmoción en las redes sociales por su polémica letra, característica del género que estos artistas representan.

En Tú no metes cabra, estos raperos arremeten contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que lo incluyen en una lista de abominables dictadores y genocidas que han hecho historia en la humanidad. A ellos, los cantantes los catalogan de “saramabinche”, término despectivo popularizado en Puerto Rico.

“Tengo una letra corrupta, me dio ejemplo el gobierno, at night work up, por ahí viene el invierno, dictadura lirical, de nadie dejo rastro”, dice parte del tema.