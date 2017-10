Publicado en: Opinión

Oct 28, 2017 7:35 pm

Si tomamos la producción petrolera total de Venezuela (Pdvsa más socias) para el mes de septiembre (1.890 MBD y la anualizamos 360 días) tenemos que en ese año se producen 680,4 millones de barriles, divididos entre los 31,43 millones de habitantes de Venezuela en 2017, nos da una pírrica producción petrolera per cápita de 21,65 barriles por habitante. Al precio promedio de 44,78 dólares por barril en 2017, nos da un imaginario ingreso bruto de 969 dólares per cápita, al cambio oficial de 10 VEF por USD, tendríamos un ingreso bruto per cápita de apenas 9.690 VEF ¡anuales!

Pero sabemos que esos barriles no se venden todos. Unos 600 mil se transforman en combustibles subsidiados en el mercado interno, otros se venden fiados, otros se utilizan para pagar préstamos en divisas, otros para pagar proveedores, y así siguen sumando.

Lo cierto es que los ingresos brutos no son suficientes para cubrir los costos de Pdvsa, por lo que la empresa, poseedora de las reservas de crudo pesado más grandes del mundo, trabaja a pérdidas.

¿Y qué ha hecho el gobierno con los 21,65 barriles per cápita del lector? Pues se los ha apropiado para venderlos por 9.690 bolívares a sus amigotes, (mientras se los niega a las importadoras de medicinas) al equivalente a una caja de cigarrillos.

Esta locura socialista, mafiosa y corrupta se tragó los huevos de oro del venezolano. ¿Y la gallina? la mató y se la comió en sancocho.

Ni huevos ni gallina, Venezuela es marginalmente petrolera flotando sobre unas inmensas reservas que ahí se quedarán. Y esto no es un tango, es joropo.