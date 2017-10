Publicado en: Destacados, Nacionales, Salud

Oct 28, 2017 9:07 am

La desnutrición infantil es un grave problema que se ha venido agudizando en Venezuela. Según el informe publicado por Cáritas, la desnutrición que presentan niños menores de cinco años aumentó de 54% en abril a 68% en agosto pasado en Vargas, Miranda y Zulia, sumado a esto, se reportan entre cinco y seis niños muertos por desnutrición semanalmente.

Por Verónica Carballo / La Patilla

Marianella Herrera Cuenca, quien se desempeña como Médico nutrólogo, médico cirujano de la UCV con un postgrado en Nutrición Clínica, Investigadora y profesora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela, Directora Observatorio Venezolano de la Salud, y Presidenta de American Overseas en entrevista exclusiva para La Patilla, nos habló sobre la severa desnutrición que se vive en Venezuela.

La desnutrición infantil en particular es la que se refiere al déficit en el estado nutricional de un niño, la nutróloga señaló que la desnutrición puede ser aguda o crónica, sin embrago se puede tener una combinación de ambas.

Según comentó Herrera, hay casos de desnutrición en los que un niño de 10 años parece que tuviese 6, cuando el déficit de aporte calórico y de nutrientes persiste se pasa a la afectación de otro sistema y es donde se afecta el desarrollo del cerebro lo que da como consecuencia trastornos en el desarrollo cognitivo de un infante, cómo aprende y cómo desarrolla su inteligencia.

El Hambre

El término hambre o desnutrición crónica, lo describe la nutróloga como la sensación física molesta que tiene una persona cuando han transcurrido muchas horas sin comer y se cura cuando ingieres alimentos.

Sin embargo, cuando la ingesta de alimentos no sucede y la sensación de hambre se mantiene en el tiempo hay consecuencias como descompensación aguda entre los que se pueden observar casos del niño que se desmaya o el niño que es muy pequeñito y que está considerablemente por debajo de su peso relacionado a la edad.

¿Cómo influye la crisis económica de Venezuela en la desnutrición infantil?

La especialista refirió que cuando en el 93% de los hogares sus ingresos no son suficientes para comprar alimentos, se evidencia un problema nutricional. Por lo que la especialista hace énfasis en seguridad e inseguridad alimentaria, pues comenta que lo primero que se debe hacer para proteger la seguridad alimentaria de un hogar es proteger los ingresos de los hogares.

En 2014, según la encuesta Encovi, un 80% de los hogares aseguraba que no podía comprar alimentos, cifra que aumentó dramáticamente en 2016 a un 93%.

Herrera explicó que en caso de que exista una población normal, estaría expuesta a un deterioro alarmante que va a ocurrir, pues si no se tiene el dinero para comprar alimentos va a haber un deterioro en la persona.

Porcentajes de casos en desnutrición infantil en Venezuela

Lamentablemente en Venezuela no se conoce un porcentaje exacto sobre estos casos de desnutrición, pues el Ministerio de Salud no ha publicado estadísticas, según sus datos, en el país no hay casos de niños desnutridos ni casos de niños que mueren por este problema. Un ejemplo de ello, es el comentario de la ex canciller Delcy Eloína Rodríguez, quien aseguró en nuestra nación hay comida para alimentar a tres países del tamaño de Venezuela, al parecer la funcionaria no está al tanto de los problemas de alimentación en su país.

Durante varios años las organizaciones como Cáritas, Fundación Bengoa y Cendes han intentado hablar con el gobierno bolivariano y sin embargo no han recibido ninguna respuesta. “A través de los medios de comuniciación nos hemos puesto a la orden del Gobierno para cualquier consulta, nos hemos mantenido abiertos a cualquier conversación y no ha habido respuesta”.

Pronóstico a futuro

La médico nutróloga explicó que “si actualmente se tiene un 93% de hogares en deterioro para la adquisición de alimentos, y si ya tu sabes que las medidas que habría que tomar no se están tomando, pues obviamente el panorama que viene a futuro es terrible pues no hay una política que nos diga qué se va a hacer, se van a intervenir los niños y se les va a hacer una suplementación, se está planificando una salida exitosa a la crisis o que están trabajando para suplementar a las madres embarazadas que es otro tema importante, pues nadie está pensando en las futuras generaciones”.

Susana Rafalli, representante de Cáritas explicó que semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición. La proyección de Susana Rafalli es que 280.000 niños pueden morirse por desnutrición. «La desnutrición infantil grave ha llegado al 15% en el mes de agosto pasado, por lo que declaramos la emergencia humanitaria. Y el 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Este daño tanto físico como mental les acompañará toda su vida, es irreversible ya. Están condenados a ser retardados».

Según un artículo publicado recientemente, las cifras que proponen los organismos internacionales sobre Venezuela hablan de subalimentación, no de desnutrición infantil. Y la data no refleja la realidad. El informe de la FAO sobre Latinoamérica y el Caribe divulgado este año, en el caso venezolano solo incluye información oficial de 2009 cuando se refiere a los indicadores de desnutrición infantil aguda y crónica.

Quienes se encargan de investigar y documentar tienen una idea más completa sobre el drama nacional. Lo mismo que quienes trabajan para enfrentar sus estragos. La doctora Ingrid Soto lo ve a diario. Y lo ha hecho durante tiempo suficiente como para saber que nunca antes fue como es hoy. Soto es la jefa del Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Hospital J. M. de los Ríos, de Caracas, y está en la coordinación del mismo servicio en el Hospital San Juan de Dios.

