Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Oct 28, 2017 9:50 am

Recientemente, Taylor Swift estrenó el video musical de su segundo sencillo Ready For It?, perteneciente a su nuevo disco Reputation. El material audiovisual logró en su primer día más de 20 millones de visualizaciones y se consolidó como el video más visto de Youtube el pasado 27 de octubre, a pesar de que a muchos seguidores se les dificultó entender el significado oculto que tenía el clip.

Swift sigue manejando el concepto de “una nueva Taylor”, como ya lo hizo con Look What You Made Me Do, donde asegura que “la vieja Taylor no puede responder en este momento, porque está muerta”. Ahora, la artista explica su propia muerte en este video.