Oct 28, 2017 1:51 pm

El avión en el que viajaba el Thunder de Oklahoma City hacia Chicago aparentemente chocó con un pájaro cuando aterrizaba, dijeron funcionarios de la aerolínea Delta, reseña Diario Libre.

El incidente ocurrió el sábado por la madrugada en el aeropuerto internacional Midway de Chicago. Varios jugadores del Thunder _ entre ellos Carmelo Anthony y Steven Adams _ publicaron fotos en las redes sociales en las que aparece la nariz chata del avión.

La vocera de Delta, Elizabeth Wolf, dijo el sábado por la mañana que el personal de mantenimiento evalúa la situación. Dijo que el avión fletado, que viajaba desde Minneapolis, aterrizó sin problemas.

El Thunder juega contra los Bulls de Chicago el sábado 28 de octubre.



Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) 28 de octubre de 2017