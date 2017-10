Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 28, 2017 9:45 am

La diputada en la Asamblea Nacional Gaby Arellano (VP), aseguró que aún cuando el ir a elecciones el pasado 15 de octubre fuera lo indicado no es lo correcto frente a la actual dictadura de Nicolás Maduro por lo que es imprescindible crea una nueva alianza conformada por sectores sociales, políticos y económicos.

Arellano, expresó: “quedó demostrado el 15 de octubre, que es imposible salir de la dictadura a través de este sistema electoral, pues es imposible demostrar que la mayoría está en contra de la actual narco dictadura”.

En este sentido convocan a las fuerzas vivas a convivir en una misma acción y una misma estrategia ya que los últimos hechos llaman a corregir los errores del pasado, ahora que la mirada internacional está volcada en Venezuela se debe abrir un canal humanitario de manera inmediata ante la hambruna que se vive todos los días en cada hogar venezolano.

También la legisladora envió un mensaje, “Le pedimos disculpas a los ciudadanos por los escándalos de micrófono que la dirigencia ha tomado en los últimos días y llamamos a nuestros colegas a que la vanguardia debe asumirse con respeto y con visión; a quienes no comparten esta visión los entendemos pero les decimos que no estorben que no se interpongan en el camino de quienes estamos dispuestos a asumir riesgos, cualquiera que sea por obtener la libertad y que más nunca ningún venezolano se tenga que humillar a una narcodictadura”.

Finalmente sentenció que hoy el debate está en hacer lo conveniente o lo correcto, al ser correcto conquistar un país de derechos, libertad y oportunidades.

