Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 28, 2017 9:24 am

El pasado jueves los espacios del Instituto Metropolitano de Urbanismo, ente adscrito a la Alcaldía Metropolitana, se llenaron de más de veinte hombres y mujeres dispuestos a seguir cultivando su intelecto y a seguir promoviendo la “planificación estratégica urbana” que Caracas merece y que fue ratificada durante el taller de urbanismo Cuando el Gobierno Local no es Suficiente.

La encargada de dar inicio al nutritivo evento basado en la seis líneas estratégicas del Plan Caracas 2020 fue la Alcaldesa (E) Helen Fernández, quien aseguró que que las diferencias políticas impiden que los habitantes y la ciudad sean atendidos como lo merecen, que los líderes políticos sólo son puentes que deben servir para “conectar”.

“Nosotros somos gestores públicos y estamos por y para los ciudadanos, para ofrecerles soluciones. Las discrepancias políticas no han permitido que nos veamos a la cara y entendamos que son las necesidades de los venezolanos las que nos unen”, agregó.

Sin embargo, agradeció a la Urbanista Zulma Bolívar por llevar a cabo este tipo de encuentros, los cuales de acuerdo a lo expresado por Fernández “tienen efecto multiplicador y fungen como espacios para debatir acerca de cómo enrumbar y reordenar esta ciudad”.

En compañía de representantes del Cabildo Metropolitano, de miembros de la Contraloría General de la República, así como del departamento de obras públicas y demás trabajadores del Ayuntamiento, Fernández aseveró que los Gobiernos locales están para “coadyuvarse” y ejemplificó:

“Hoy estoy vestida de combate porque luego que salga de aquí asistiré a una jornada de recolección de basura en San Bernardino, aun cuando esa labor no nos compete a nosotros; pero es que actualmente hay un colapso total en todos los servicios públicos, entiéndase agua, luz, gas, internet y no nos queda más que coordinar, que planificar, que trabajar mancomunadamente. Caracas no puede seguir siendo tratada a pedazos”.

En ese sentido, explicó que aunque no existen buenas relaciones con la Alcaldía del municipio Libertador, el equipo metropolitano “se arriesga” a efectuar estas obras en pro de esa “mancomunidad”, que en otrora sí ha sido recíproca para establecer convenios con los otros cuatro municipios del Área Metropolitana de Caracas (Sucre, El Hatillo, Chacao y Baruta).

Ese contexto fue oportuno para que la líder capitalina denunciara que en varias oportunidades tanto ella como sus trabajadores han sido agredidos por grupos colectivos en sectores populares de Libertador, quienes “impiden el paso, violentan y pare usted de contar”.

Para finalizar, sugirió tratar las problemáticas arquitectónicas en los barrios e integrarlos a la ciudad.

“Alcanzar la Caracas gobernable, la caracas accesible, la caracas ambientalmente sustentable, la Caracas en movimiento, la Caracas ciudadana, ésa es la Caracas que soñó Ledezma y la que todos queremos: Una Caracas para la Vida”.

Nota de prensa