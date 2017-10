Oct 28, 2017 11:19 am

Wolverine, Lobezno, Glotón, Emilio Garra… le digan como le digan, el personaje interpretado por Hugh Jackman es un icono del cine de superhéroes, y la verdad es que su retiro de la franquicia nunca nos dejará de doler, reseñó Vix

La buena noticia es que Jackman volverá a encarnar a Wolverine, pero no para la pantalla, sino para una fiesta de Halloween.

Habíamos estado tan cerca de ver a Wolverine con el traje original de los cómics y nos terminaron robando toda la ilusión tras eliminar esa escena de la película. Para todos los seguidores de las historietas, verlo usando el clásico traje amarillo y azul es una cuenta pendiente y por fin podrán saldarla (aunque no sea exactamente como pensaban).

La Noche de Brujas se acerca y Jackman no ha tenido mejor idea que regalarnos algo con lo que soñamos todo este tiempo. ¡Ahora queremos ver la foto con el traje puesto!

Just maybe I will finally wear blue and yellow spandex for my #halloweencostume #tootall pic.twitter.com/0IwL6GoHzZ

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 26 de octubre de 2017